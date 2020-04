Trabajadores del juego siguen sin cobrar

Por la pandemia del COVID-19, una de las actividades que está totalmente paralizada es la de los casinos y, por cierto, será una de las últimas en volver. Muchos trabajadores aún no cobraron sus salarios de marzo y ayer les empezaron a dar un porcentaje a los que pertenecen a una casa de juegos. Por esta situación, desde la delegación salteña del gremio Aleara realizaron una presentación ante la Secretaría de Trabajo de la Provincia porque las empresas no cumplieron y no cancelaron los haberes.

En tanto, en las últimas horas se conoció un pronunciamiento firmado por Trabajadores Autoconvocados de los Casinos. Señalan que "alrededor de 700 familias nos vemos afectadas al no percibir nuestros salarios, por decisión de las empresas concesionarias del Estado que son empleadores. La decisión se toma ante la falta de representación de las autoridades sindicales que hasta el momento se muestran complacientes con estas empresas que decidieron abonar solo los días trabajados del mes de marzo, e incluso otras simplemente optaron por suspender a todo el plantel laboral".

En el escrito "imploran" que el Gobierno provincial interceda y se les de una pronta solución. "No cumplimos con los requisitos para recibir asistencia del Gobierno nacional porque somos trabajadora/es. Y estamos sobreviviendo en nuestros hogares como así se determinó por DNU", concluyeron.

Carlos Morales es titular de la delegación salteña del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar (Aleara) y en diálogo con este diario aseguró que "esperaron a las empresas para que cancelen marzo" y que ante el incumplimiento ya realizaron una presentación en la Secretaría de Trabajo.

"Se había realizado una presentación a nivel nacional con todas las empresas que no habían pagado parcialmente y las que no pagaron, en algunos casos hubo avance y en otros no. Había compromiso de pago", señaló el sindicalista. Y como no hubo avance ni cancelación de los salarios se realizó la demanda.

Morales contó que las personas que él tiene nucleadas en Aleara suman unas 300, contando los que trabajan en salas de juegos del interior. Otro número similar de trabajadores de este sector están nucleados entre el gremio de Comercio y Sutep, de espectáculos públicos.

"A muchos de los trabajadores le pagaron 17 días, que son los que trabajaron y recaudaron, junto a la propina y el presentismo. Y los 13 días que restan abonar, las empresas nos manifestaron su compromiso de pago, nos mostraron las peticiones de créditos blandos y la negativa que tuvieron, pero la presentaron nuevamente", aseguró.

También contó que las empresas ya hicieron las tratativas para que por medio del plan nacional se cubra el 50% del salario de los trabajadores. Más allá de lo que falta para cancelar marzo, el panorama es muy sombrío a futuro, ya que los casinos, cines y boliches serán de las actividades que más tarde en el tiempo volverán a funcionar con normalidad.

"El panorama indica que hasta septiembre u octubre la actividad estará paralizada. Pensamos que se pagará el 50% que dará el Estado y trataremos de acordar con los empresarios algún porcentaje. Sería ideal que paguen el otro 50%, pero sabemos que no recaudarán nada", afirmó.

Aporte

Desde el gremio señalan que el juego es una actividad que tiene a todos los trabajadores registrados, al tiempo que destacan que es un rubro que aporta mucho al Estado provincial, que utiliza el dinero en materia de desarrollo social.

Los trabajadores de los casinos tienen un sueldo inicial de 25 mil pesos y hasta el 35% de los salarios se cubre con las propinas, por lo que esta parte es importante.

En las salas de juego utilizan la figura de la caja de empleados. Se trata de un fondo común que luego se divide y se reparte mensualmente, de acuerdo a un sistema de puntajes. De esa plata, todos los meses, se deja un 10% para cubrir los aguinaldos en junio y diciembre.

Los trabajadores pidieron a los dueños de casinos que se utilice lo que hay en este fondo para paliar la situación de crisis.

Controlaron más de 800 comercios

El Gobierno de la Ciudad lleva adelante operativos con el objetivo de hacer cumplir los precios que deben retrotraerse al 6 de marzo. Desde el 20 de marzo hasta el 7 de abril se recorrieron 400 comercios. Desde el 8 de abril, con el decreto nacional y hasta la fecha, se controlaron 388 locales más, alcanzando cerca de 800 lugares del municipio.

Así, desde mediados de marzo y controlando el cumplimiento de las resoluciones de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, se informa a los consumidores el listado de comercios que luego de los controles respetaron dicha resolución 102/20 de exhibición de precios. Se trata de mayoristas, supermercados y diferentes comercios de barrios.

Cabe recordar que además fue presentado un pedido concreto a todos los mayoristas de rever con sus proveedores los precios máximos del azúcar. Atento a que el precio máximo de venta no otorga margen de ganancia mínima a los pequeños comercios.

Ayer, se formalizó un requerimiento a la Secretaría de Defensa del Consumidor de la Provincia, solicitando su intervención, a los fines de conformar la lista de precios máximos de carnes, frutas y verduras, debido a la cantidad de denuncias que todos los días el municipio recibe.