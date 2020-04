Hablar de pandemia con los chicos

Opinión por Mag. Lic. Georgina Suárez *

Desde la aparición del “nuevo” coronavirus, muchos aspectos de nuestra vida se han modificado alterando nuestras rutinas y maneras de vivir. Todos los días recibimos una gran cantidad de información sometiéndonos a sensaciones de incertidumbre. Si esto resulta complejo para los adultos, imagínense lo difícil que puede ser para los chicos. Entender lo que escuchan decir a otras personas, en la televisión o en internet, los puede hacer ciertamente vulnerables a sentimientos de ansiedad, tristeza y estrés. Sin embargo, podemos ayudarlos a entender y sobrellevar la situación si tomamos en consideración las siguientes recomendaciones.

Podemos pensar en invitarlos a conversar abiertamente sobre el tema, averiguando cuánto saben, dejándolos que lleven la iniciativa de la charla y escuchando lo que tiene para decir, tratando de no restarle importancia a las inquietudes que los preocupan. Transmitirle calma y demostrarle que entendemos sus sentimientos afirmándoles, que uno se puede asustar por estas cosas pero que puede hablar con nosotros cuando lo necesite. Si los chicos son muy pequeños y no han oído hablar del brote, lo mejor es afianzar hábitos de higiene sin generar nuevos miedos. Dibujos, historias y otras actividades pueden ayudarte a iniciar la conversación que colaborará con asegurarles la confianza.

Ayudarlos a lidiar con el estrés de lo que ven en las pantallas y no logran distinguir o lo que imaginan puede ser un peligro inminente para ellos, ofreciéndole la oportunidad de jugar, bailar, hacer actividades creativas, leer juntos, contarse historias y promover actividades que los ayuden a relajarse siempre que sea posible. Así como tratar de sostener las rutinas y horarios habituales, especialmente la hora de hacer las tareas y de dormir. Si por alguna razón cambiaron el contexto, asegurarse que se arme una nueva rutina.

Es muy importante para que se sientan seguros, ser honestos y decirles la verdad de la forma más adecuada para su edad, utilizando un lenguaje sencillo y observando sus reacciones siendo delicado con su grado de ansiedad. Si no conoces la respuesta para alguna de sus preguntas pueden buscarlas juntos pero no hagas suposiciones y explícale que no toda la información es adecuada y que es mejor confiar en expertos como: Unicef, OMS, argentina. gob. ar /salud/ coronavirus COVID-19.

Una de las mejores formas de proteger a los chicos de este virus y de tantas otras enfermedades es animarlos a lavarse las manos con frecuencia. También es fundamental decirle que te avisen si no se sienten bien. Recordales que puede hablar con nosotros cuando lo desee y que hay muchos adultos trabajando y ayudando generosamente para protegernos y que si seguimos las indicaciones de los médicos y del personal de seguridad, todos estaremos cuidados. El saberse querido puede ser de gran consuelo para los chicos, podemos contarle historias de los trabajadores de la salud, de científicos, entre otros que están ayudando a proteger a la comunidad. Otro aspecto absolutamente importante es cuidarte a vos mismo, si estás preocupado o sientes ansiedad, los chicos lo percibirán entonces, para evitarlo podés conversar periódicamente con familiares y amigos, buscar tiempo para hacer cosas que te ayuden a relajarte y distraerte, lo que ayudará a saber que estás tranquilo y que tenés la situación bajo control. Si te cuidas, nos cuidamos todos.

*Jefa de carrera de la Licenciatura en Psicopedagogía

Departamento de Psicología

Artes y Ciencias- Ucasal

Artículo basado en una recopilación de información de Unicef