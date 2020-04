En medio de la pandemia, italianos cantaron "Bella ciao" desde los balcones para conmemorar el fin del fascismo

Cientos de italianos han salido a sus balcones este sábado a cantar, ondeando sus banderas nacionales, el popular himno antifascista "Bella Ciao" . Una canción que representa la caída del fascismo en el 75 aniversario de la liberación del país ocurrida en 1945.

El aniversario llega este año de una forma atípica, con la población confinada en sus casas; y un nuevo 'invasor', la pandemia del coronavirus, que ha dejado ya más de 26.000 fallecidos en el país.

En años anteriores la fecha se recordaba con conciertos, eventos y exposiciones para recordar cómo el país consiguió hacerse con el control de las ciudades del norte y expulsar a las tropas nazis en su retirada hacia Alemania.

Los italianos salieron a sus balcones a las 3 de la tarde (hora de Italia) y entonaron el tradicional himno partisano como un gesto con el que mostrarán unidad en este momento de crisis.

Hoy, 25 de abril, Italia celebra el 75º aniversario de la liberación del fascismo. Y en Roma cantan 'Bella ciao' en los balcones, canción convertida en un símbolo del que a menudo se desconoce el verdadero significado

La historia de Bella Ciao

Bella ciao es un canto popular italiano del siglo XIX de las trabajadoras de los arrozales, si bien su popularidad se debe a que fue adoptado, con otra letra, por los partisanos, grupos resistentes contra el fascismo y el nazismo. Su difusión durante la Resistencia está documentada y parece circunscribirse sobre todo en la región de Emilia entre los Apeninos boloñeses y las zonas de la república partisana de Montefiorino.

La popularidad de Bella ciao comenzó a mitad del siglo XX, aprovechando los numerosos festivales mundiales de las juventudes comunistas que tuvieron lugar en varias ciudades como Berlín, Praga o Viena, donde la canción fue cantada por los delegados italianos y posteriormente fue traducida a los idiomas de los delegados de otros países. Alcanza su máxima difusión a partir de las manifestaciones obreras y estudiantiles de 1968, y varios autores conocidos, como Yves Montand, la graban en un disco.

Cabe señalar, como aclaración, que la letra que se popularizó y grabó en los sesenta y setenta corresponde a la letra que cantaban los partisanos durante la Segunda Guerra Mundial, y que dice: "Esta mañana me he levantado, O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. ¡Oh! Guerrillero, quiero ir contigo. O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. ¡Oh! Guerrillero, quiero ir contigo porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la montaña, O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, Y si yo caigo en la montaña, tú me debes sepultar. Cava una fosa en la montaña, O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Cava una fosa en la montaña bajo la sombra de una flor. Así la gente cuando la vea O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Así la gente cuando la vea, se dirán ¡qué bella flor! «Será la flor, de un guerrillero», O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. «Será la flor, de un guerrillero», muerto por la libertad. Será la flor, de un guerrillero, muerto por la libertad. Muerto por la libertad".