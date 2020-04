No va más: la Copa de la Superliga se da por terminada

Cuánta agua pasa por debajo del puente. Los dirigentes de la AFA y de la Superliga ya tomaron una decisión: el fútbol grande no vas más.

La noticia comenzó a circular con fuerza desde el viernes por la noche en los pasillos de la AFA y rápidamente tomó forma en los principales portales nacionales. Todos coincidieron en que la decisión de hacer perecer al campeonato de Primera División será oficial en esta semana que arranca, luego de la reunión virtual prevista para el martes. Un encuentro por teleconferencia que encabezarían Claudio Chiqui Tapia y Marcelo Tinelli, los presidentes de AFA y Superliga respectivamente.

¿Y cuál es el plan? No arriesgarse a ser conductores de la propagación del coronavirus en el país. “Sería un mamarracho si volvemos y se infecta alguien”, dijo Tapia días pasados. De este modo, la Copa de la Superliga ha dejado de existir. Y con la cancelación de la temporada llega un segundo anuncio: finalmente no habrá descensos ahora ni en el próximo torneo. Y Maradona, feliz.

“Sería una injusticia mandar al descenso a un equipo que le faltó jugar 10 partidos”, explicó el presidente de River, Rodolfo D’onofrio, hace horas.

Sin campeonato y sin descensos, a los autoridades les quedará dos cuestiones por resolver: una, la clasificación a las copas; y dos, cómo se definirán los ascensos. En la AFA está aceptado que se incrementarán la cantidad de equipos para mitigar un poco la crisis económica provocada por la pandemia y que promete llevarse puesto al fútbol, entre otros ámbitos.

Cuando la pelota vuelva a rodar en septiembre, la fecha estimada para regresar a la acción, serán 26 los clubes en Primera, y para que esto pase, la Primera Nacional, la B Metropolitana, el Federal A y demás torneos de ascensos, deben concluir sus torneos.

La clasificación a las copas internacionales se definiría con la tabla general acumulada, lo que incluye la Superliga y la primera fecha de la Copa de la Superliga. Los cuatro primeros irán a la Copa Libertadores 2021; el cupo restante se resolvería con un torneo relámpago a jugarse entre septiembre y diciembre. Los siguientes seis equipos, a la Sudamericana.

En lo que concierne al fútbol salteño, aún es posible que retomen sus campeonatos luego de agosto. En el caso de Central Norte, participaría en una definición rápida por dos ascensos a la Primera Nacional como ya se evaluó antes.

Juventud Antoniana, Gimnasia y Tiro y el resto de los que participan en el Regional Federal podrían retomar lo suyo en el segundo semestre, aunque esa decisión aún no está tomada.

Qué pasa en las otras ligas

Italia y España: Los países más afectados en Europa por el coronavirus tienen muchas dudas. En Italia podrían volver a entrenar desde el 4 de mayo. En España, los entrenamientos comenzaría el 11 de mayo, pese a que hay mucha resistencia.

Inglaterra y Francia: La Premier League tiene previsto reiniciar su torneo el 8 de junio para culminar a fines de julio sí o sí. La Liga 1 de Francia confirmó que el 11 de mayo los planteles vuelven a entrenar, con estrictos controles, y volver a jugar a mediados de junio.

Alemania y Holanda: El regreso de la Bundesliga está programada para el 9 de mayo, aunque la decisión final será de la canciller Angela Merkel. Los clubes ya están entrenando. Y en Holanda se dio por finalizado su principal torneo sin nombrar a un campeón.

En Sudamérica: Brasil descartó que el regreso sea en mayo pero esperan volver en junio. El fútbol chileno y el fútbol mexicano no tienen fechas programadas mientas que en Uruguay, la idea es reiniciar la competencia durante agosto.