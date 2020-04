Lenti: "Salta está en el mapa del básquet nacional"

Salta Basket sin lugar a dudas pertenece a la rica historia de la Liga Nacional de Básquet tras su primera y hasta ahora única participación en la temporada 2017.

Luis Lenti, presidente y uno de los fundadores de los infernales, comentó lo que significó para la institución jugar en la elite del básquet nacional.

“Realmente para nosotros fue inesperado e insólito, de tan pocos años que tenía Salta Basket con solo tres años de vida y haber tenido la posibilidad de jugar la Liga Nacional fue increíble. En aquel entonces, en 32 años de historia de la Liga, fuimos parte de la gran familia, una experiencia que nos dio unidad en lo deportivo y dirigencial, disfrutar del espectáculo de tener el básquet de mejor nivel. Haber llegado nos genero una alegría muy grande y un crecimiento sin igual”.

A su vez, Luis Lenti volvió a remarcar la presencia del combinado salteño en la máxima categoría.

“Salta no había tenido representantes en los niveles más altos. La brecha del básquet nacional era muy grande y hoy, gracias a Dios, somos parte del mapa del básquet argentino, a nivel de Asociación de Clubes de Básquet con Salta Basket y con El Tribuno BB con la Confederación Argentina de Básquet”.

Por último, para el dirigente de Salta Basket fue importante el desarrollo del básquet en la provincia en este último tiempo: “Yo siempre soñé con hacer un equipo profesional de básquet, desarrollamos la disciplina y en una forma muy rápida se lograron objetivos. Cuando se arrancó esto hace cinco años y me decías que le íbamos a ganar a Boca, en la Bombonerita y a San Lorenzo, último campeón, y además participar de la Liga Sudamericana, jamás me lo hubiera imaginado, estaba en mis mejores sueños, nos sorprendió, fue más de lo que habíamos soñado. Siempre hay un deseo de hacer siempre lo mejor, la experiencia de participar de la Liga Sudamericana nos puso a un nivel distinto, a un nivel internacional”.