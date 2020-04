El estudiante ahora "tiene el poder"

María Verónica Aguirre es una profesora en Ciencias de la Educación con muchas experiencias y parte de la idea que el docente "perdió el poder"; concepto entendido desde el punto de vista que le otorgaba ese sentido a la relación saber-poder. Cree que hoy se abre el juego porque ese saber ya no es exclusivo de la persona que enseña.

La especialista analiza: "En esta crisis donde todavía no se descubre una vacuna nosotros pretendemos que la escuela forme, que los estudiantes aprendan, que los docentes enseñen y que las familias lo posibiliten. Es algo que siempre estuvo latente, pero que ahora lo exigimos. A los docentes siempre nos interpeló la tecnología como aquello que avanza a pasos agigantados; y hoy queremos dar ese golpe de suerte. Sabemos de sobra que no basta una computadora para saber que estamos conectados. No nos hace falta que una pandemia mundial nos diga que no todos tenemos o no estamos preparados tecnológicamente; que los puntos de partida son diferentes para todos y que por eso se produce la desigualdad. El saber es eso que está rotulado, ponderado, acreditado, único, que quien lo tiene es quien puede modificar realidades. En estos momentos quién lo tiene: ¿el docente? ¿el estudiante? ¿la familia? ¿el contexto?... Hoy se despierta lo que estaba en la puerta de la institución educativa como dormido, como natural, como lo inevitable: la desigualdad. No sólo la planteada desde lo material, sino también la pobreza simbólica. Ahora, esa desigualdad también le toca a los docentes, a aquel dueño del saber. El docente hoy no tiene el poder, se redescubrió, se alejó de ese sistema de normas que son las instituciones educativas. Pero el docente lleva la escuela en el alma y hoy se estremece. La crisis lo hace caer para levantarse como un ser humano; hoy nos habilitamos a ser nosotros mismos. El estudiante tiene el poder ahora y es el que dará sentido a ésta búsqueda de la conexión con el saber. No se trata de tener o no un dispositivo tecnológico para saber que partimos de lugares diferentes, se trata de ocupar nuevos espacios. Yo confío en mis estudiantes porque también parto de un lugar diferente, parto desde mis debilidades, de mis incertidumbres, me voy desnudando de un sistema que creyó tener un solo dueño. Hoy estamos todos a los gritos porque no solo el estudiante está en desigualdad sino también los docentes".