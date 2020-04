Alberto Fernández: "No hay conflicto con los gobernadores"

El presidente Alberto Fernández negó hoy que haya existido un conflicto con los gobernadores por su decisión de autorizar las salidas recreativas. Y defendió la medida: ‘También hay que preservar la salud psicológica. Presten atención porque no podemos tener a la gente en un encierro eterno‘.

‘Ya habíamos previsto que las condiciones de salida las fijaba cada distrito‘, dijo el jefe del Estado en diálogo con Radio Con Vos.

Fernández admitió que debería haber aclarado en su mensaje grabado del sábado pasado que el permiso iba a ser reglamentado por los gobernadores y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta . ‘Se me pasó‘, reconoció.

Los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof ; de Santa Fe, Omar Perotti , y de Córdoba, Juan Schiaretti , y el jefe de gobierno porteño acordaron no permitir en las grandes ciudades las salidas recreativas de hasta una hora y a no más de 500 metros del domicilio que había dispuesto el Presidente con un decreto de necesidad y urgencia.

En un inusual comunicado conjunto, los cuatro mandatarios dijeron que ‘en aquellos grandes aglomerados urbanos con circulación viral no se habilitarán las salidas‘.

Tras la polémica, el jefe del Estado dijo que estuvo al tanto de la decisión de los mandatarios y que comprendió los motivos. Sin embargo, defendió su medida: ‘También hay que preservar la salud psicológica de la gente. Eso también hay que tenerlo en cuenta‘.

‘Presten atención porque tampoco podemos tener a la gente en un encierro eterno‘, agregó. Y alertó que se multiplicaron las llamadas al 911 para pedir asistencia psicológica. ‘Las salidas siempre fueron pensadas para que cada uno en su territorio vaya dosificándolas de algún modo: el ochenta por ciento del territorio del país hoy tiene bajo riesgo de transmisión; si la gente camina en sus comunidades y no hace vínculos interjurisdiccionales, las posibilidades de aumentar el riesgo son objetivamente bajas‘, agregó en declaraciones a radio El Destape.

Fernández sostuvo que recibió de parte de los gobernadores ‘pedidos mucho más riesgosos que salir a caminar una hora‘. Y señaló que los expertos aconsejaron habilitar las salidas recreativas. ‘Ha existido cierto relajamiento social, que no es ni más ni menos que el reclamo de tener algún permiso para salir de la casa‘, argumentó. ‘En la Ciudad de Buenos Aires, está autorizado el Take Away, ¿y eso qué es?‘, lanzó.

Además, recordó la reacción social frente al intento de Rodríguez Larreta para restringir la salida a la calle de mayores de 75 años.

¿Salud versus economía?

Por otro lado, el Presidente reavivó la discusión sobre las prioridades en la gestión de la crisis que enfrenta el país en medio de la pandemia. ‘La cuarentena no es un problema económico, sino básicamente de salud; lo primero que tenemos que tener en cuenta es la preservación de la salud de la gente‘.

‘Hay centenares de formas de salir de la cuarentena prematuramente, pero terminan en un desastre: prefiero fábricas vacías porque los trabajadores están en cuarentena y no porque fueron a trabajar y se enfermaron o se murieron‘, enfatizó en declaraciones a radio El Destape. Y enseguida completó: ‘Costará lo que tenga que costar, pero nosotros no podemos poner en riesgo la vida de la gente‘ .