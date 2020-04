Las máquinas más veloces del mundo vuelven en julio

La Fórmula 1 anunció que la temporada 2020 comenzará el próximo 5 de julio con el Gran Premio de Austria, aunque se concretará si las condiciones sanitarias a nivel mundial lo permiten.

Así lo anunció el CEO de Liberty Media, Chase Carey, empresa que tiene los derechos de la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial.

“Nuestro objetivo es comenzar a competir en Europa en julio, agosto y principios de septiembre, y la primera carrera tendrá lugar en Austria el fin de semana del 3 al 5 de julio”, aseguró Carey.

Previo al anuncio realizado por Carey, el director del Gran Premio de Francia, Eric Boullier, anunció la cancelación de la carrera debido a la incertidumbre generada por la pandemia de coronavirus.

“Setiembre, octubre y noviembre nos verían competir en Eurasia, Asia y América, terminando la temporada en el Golfo, en diciembre, con Bahrein antes del final tradicional en Abu Dhabi, completando entre 15 y 18 carreras. Publicaremos nuestro calendario finalizado tan pronto como sea posible”, agregó Carey.

El CEO también hizo referencia a las medidas de seguridad sanitaria que se tendrán en cuenta a la hora de realizar las carreras, las cuales, en principio, no tendrán público.

“Esperamos que las primeras carreras no tengan fanáticos, pero esperamos que los fanáticos sean parte de nuestros eventos a medida que avancemos en el calendario. Todavía tenemos que resolver muchos problemas, como los procedimientos para que los equipos y nuestros otros socios entren y operen en cada país”, comentó.

En ese sentido, Carey dijo: “Obviamente, todos nuestros planes están sujetos a las incógnitas del virus. Reconocemos que debe hacerse de la manera correcta y segura”.

El director general de la Fórmula 1 señaló que la Federación Internacional de Automovilismo “los equipos, los promotores y nuestros socios han estado trabajando con nosotros en estos pasos y queremos agradecerles su apoyo y esfuerzo durante este tiempo desafiante. También queremos reconocer el hecho de que los equipos nos hayan apoyado, al tiempo que hacían esfuerzos enormes y heroicos para construir ventiladores para ayudar a los infectados por la COVID-19”.

En tanto, el Gran Premio de Francia, previsto para el 28 de junio, fue suspendido definitivamente este lunes por los organizadores de la carrera debido a que el gobierno de ese país prohibió hasta julio todo tipo de eventos deportivos.

Con esta cancelación ya son diez los Grandes Premios que no estarán en el calendario de 2020: Australia, Bahréin, Vietman, China, Países Bajos, España, Mónaco, Azerbaiyán, Canadá y Francia.

