Güemes: el desafío de educar a los chicos de diferentes estratos sociales

En nuestro país, una de las primeras actividades afectadas por el coronavirus fue la educación, con el inmediato cese de las actividades escolares en todos sus niveles.

Hubo especulaciones sobre cuándo se podría producir el regreso a las aulas, pero cumplido el primer aislamiento se pudo evaluar que la cuarentena se podría extender por mucho más tiempo de lo evaluado en un principio.

Con un panorama poco alentador y para evitar una total pérdida del año lectivo, se recurrió a la tecnología en un intento de que los alumnos no pierdan el contacto con sus docentes ni con la enseñanza, buscando alcanzar al menos los contenidos básicos del programa elaborada para el 2020.

Se hicieron cartillas y se pronunciaron las directivas para los supervisores quienes a su vez bajarían líneas a los directores. Estos a sus vice, quienes mantienen un contacto permanente con las maestras de aula. El primer problema que enfrentaron desde un principio es algo ya recurrente: todo el contenido del material distribuido fue elaborado y diseñado tomando como base a las escuelas de Buenos Aires, cuya realidad es muy distinta a las escuelas del interior. Entre las diferencias más importantes se encuentra la imposibilidad de algunas familias de contar con un soporte tecnológico como pude ser un celular o una computadora, capaz de soportar llamadas con video o teleconferencias.

Por otro lado, en las familias con menores recursos económicos, cuando se cuenta con un celular, carecen del servicio de Wi Fi, debiendo hacer uso de abonos los cuales representan un presupuesto que no siempre está disponible.

“Las maestras están trabajando desde el primer día en que se definió este tipo de estrategia, pero lamentablemente la conexión con el 100 % de los alumnos no está siendo posible. Muchos de ellos no mantienen un contacto por la falta de una celular o de una computadora. Se intenta vía telefónica pero no es lo mismo” expresó la directora de la Esc. Monseñor Roberto Tavella de la ciudad de Gral. Güemes, Griselda Taritolay, en oportunidad de la entrega de los bolsones alimentarios llevada a cabo el pasado viernes. “Hoy tenemos una gran oportunidad con esta entrega de bolsones. Nosotros contábamos con un comedor, como en la actualidad los niños están en aislamiento, entonces se decidió desde el Gobierno provincial que se hagan entrega de estos bolsones en reemplazo del almuerzo. Hemos dispuesto que cada maestra haga la entrega de los bolsones correspondientes a su grado. Les pedimos que venga uno de los padres a retirarlos, aprovechamos su presencia para que las docentes puedan mantener una breve charla sobre el trabajo de los chicos, especialmente de aquellos que no se pudieron conectar” expresó la directora.

Esta situación se repite en todas las escuelas instaladas en zonas de barrio. Algo distintos se puede observar en escuelas del centro, donde casi todos los alumnos tienen a su alcance la tecnología necesaria para poder participar de la educación a distancia. “En nuestro caso casi todos los alumnos están conectados, en ese sentido no tenemos demasiados problemas. Tanto papás como alumnos están respondiendo a las tareas encomendadas”, declaró Bibiana Balvorín, directora de la Esc. J.J. de Urquiza, ubicada en pleno centro de la ciudad.

Barrios humildes

En la escuela Clara Gutiez, que recibe a niños de barrios humildes de la Banda Este, también se puso el acento en cuanto a la mayor dificultad para impartir la enseñanza, en la falta de tecnología. “Nos estamos adaptando, esto es nuevo para nosotras. Pude notar que a las maestras de mi edad nos cuesta mucho más. En cambio las maestras con menos años se adaptan más rápido, pero lamentablemente no pueden contar con todos los alumnos”, expresó su directora Elda Burgos.