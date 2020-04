Cocco: “Están saliendo 50 cartas documento a Caruso Lombardi”

El secretario general de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA), Victorio Nicolás Cocco, afirmó que están preparadas unas ‘50 cartas documento‘ a Ricardo Caruso Lombardi, crítico acérrimo de su gestión, quien denunció que la mayoría de los entrenadores no dispone de obra social.

Cocco, titular de ATFA desde hace 19 años, aseguró que los técnicos sí gozan de una cobertura médica e incluso la propia madre de Caruso Lombardi, en condición de afiliada, hace uso de la protección sanitaria desde hace años.

“A la madre le da vergüenza venir por lo que dice su hijo, no sabe cómo entrar para pedir las cosas, pobre mujer”, señaló en una entrevista extensa con Télam.

El exvolante de San Lorenzo, Unión de Santa Fe, River Plate, Atlanta y Boca Juniors, también se refirió a las postergadas elecciones de la entidad, que fueron suspendidas en junio de 2018 por irregularidades, en las que apoyará a Salvador Pasini.

Cocco aseguró que la ATFA nunca fue intervenida y que continuará ligada a ella en caso de que Pasini gane unos comicios que aún no tienen fecha de realización.