Apuñalaron a un guardia en el penal de Villa Las Rosas

En medio de una compulsa general en gran parte de las cárceles argentinas, provocada por la pandemia que azota al mundo desde fines del año pasado, en el Servicio Penitenciario provincial siguen ocurriendo hechos poco felices, si bien muchos de ellos no están directamente relacionados con el contexto actual del nuevo virus, no dejan de ser desde siempre un alerta. En la mañana de hoy un celador de Villa Las Rosas, la Unidad Carcelaria número 1, fue atacado y lesionado con un arma blanca hechiza.

Se trata de un joven de 27 años que trabaja como guardiacárcel en Villa Las Rosas, quien fue trasladado cerca de las 7 al hospital San Bernardo y luego al IMAC, lugar donde atienden al personal de las fuerzas de seguridad provincial. El celador recibió una puñalada en la zona del tórax, "por suerte no llegó a tocar el pulmón", apuntó uno de sus compañeros, y si bien está fuera de peligro quedó internado por precaución.

Según lo manifestado al momento de denunciar el ataque en la comisaría 9na, el guardia cumplía servicio en el pabellón "E" del segundo piso, y al llevar a cabo el "desencierro" de los internos a las siete de la mañana se les abre la celda para las actividades que tienen durante la mañana y la tarde y se los encierra a las 21, salvo el área de celaduría- escuchó gritos en una de las celdas, era la número 60.

Luego de que el guardia abriera la celda e intentara poner orden irrumpió uno de los reos, "con actitud altanera y prepotente" apuntó una fuente cercana al servicio. Entre sus manos tenía un arpón que en la punta llevaba un poderoso clavo. "Qué venís a cortar el mambo", apuntó el agresor y con el objeto apuñaló al guardia del lado izquierdo del tórax. Éste último logró tocar el silbato alertando a sus compañeros quienes despejaron la hecatombe y trasladaron al joven celador.

Lo quebraron

A principio del mes, otro de los guardias de Villa Las Rosas sufrió un golpe con un palo por parte de un interno que le quebró uno de sus brazos. Ocurrió en el pabellón "B" de la segunda planta, cuando el celador llevaba a cabo el recuento de internos, uno de ellos los sorprendió con un garrote, eran cerca de las 15.30 del sábado 4.

Desde hace un tiempo considerable, y más todavía ahora en tiempos de coronavirus, los guardias no la vienen pasando bien en el interior de un penal. En este hecho en particular, la cárcel no contaba en ese momento con una ambulancia y el celador tuvo que ser trasladado al IMAC en un auto particular de uno de sus compañeros.

Según fuentes del Servicio Penitenciario consultadas por El Tribuno, desde que el los gobiernos nacional y provincial declararon la emergencia sanitaria por el COVID-19 el protocolo que dijeron se iba a establecer en los penales no se está llevando a cabo, al menos no en Villa Las Rosas.

Pocos guardias

Una fuente del Servicio Penitenciario provincial consultada por El Tribuno contó que los guardias o celadores son de los pocos trabajadores en ese tipo de ámbito laboral a quienes no se les modificó absolutamente nada. Por cada turno trabajan dos guardias, para controlar y vigilar una población de unos 140 internos, cuando ingresan se les ofrece solo dos barbijos para toda la jornada.

A fines de marzo, un grupo de cinco internos decidieron grabar un video en una de las celdas donde exigían a las autoridades nacionales y provinciales se los tengan en consideración para salir del penal en Villa Las Rosas. Los reos, quienes luego fueron aislados, trataron de aprovechar el contexto social para recibir algún tipo de beneficio.