Los transportes escolares ya están en emergencia

El sector que nuclea a los trabajadores de los transportes escolares de la ciudad de Salta atraviesa una crítica situación por la suspensión de clases y el aislamiento social, preventivo y obligatorio por el COVID-19.

La cuarentena se declaró en Salta a principios del ciclo lectivo. Desde entonces, los que se dedican a llevar y traer a los niños a la escuela están sin ingresos.

Se trata de unos 200 pequeños emprendimientos que aglutinan a unos mil trabajadores. Si bien en cada empresa trabajan sus propios dueños, en muchos casos contratan a choferes porque tienen más de un vehículo.

Los referentes del sector aseguran que no tiene ingresos desde noviembre, cuando finalizó el período lectivo 2019. "Ya casi vamos a cumplir medio año sin ingresos, porque se sabe que no cobramos diciembre, enero ni febrero. En marzo comenzó todo mal con el paro de los docentes y muchos padres no mandaron a sus chicos a la escuela. Luego vino la cuarentena y ya no pudimos trabajar ni tampoco tener ingresos", dijo Nilda Bini, presidenta de la Asociación de Transportes Escolares de Salta.

Desde esa asociación dijeron que ya enviaron una carta al gobernador Gustavo Sáenz para informarle sobre la situación que atraviesan y también a la intendenta de Salta, Bettina Romero.

Están pidiendo dialogar con las autoridades para comunicarles la situación y algunas ideas de solución. "Queremos visibilizar nuestra problemática y es por eso que acudimos a los medios. Nosotros queremos de alguna forma transportar a personas o materiales que necesite el Estado. Tenemos un gasto muy importante en trámites e impuestos que pagamos para poder trabajar. Necesitamos que nos den una mano o podemos desaparecer. Para colmo, la incertidumbre nos está comiendo la cabeza ya que no sabemos cuándo vamos a poder volver a trabajar. Sabemos que seremos los últimos en retomar la actividad y tampoco sabemos cómo será el protocolo. Están diciendo que volveremos con menos pasajeros en los vehículos para cumplir con el distanciamiento. Son todos rumores y queremos que alguien nos explique", dijo Bini.

El problema no es exclusivo de Salta. En todo el país hay unos 12 mil trabajadores afectados del sector afectados por la situación. Por esa razón, reclaman también al Gobierno nacional que se considere al transporte escolar actividad esencial y se le permita ser un soporte del transporte público y privado, además de poder trasladar mercaderías.

Más allá de las iniciativas a corto plazo, las necesidades de los trabajadores salteños son urgentes. "Nosotros queremos soluciones para ya. Son buenas las iniciativas pero nuestros compañeros necesitan bolsones de alimentos. Es muy crítica nuestra situación. No somos empresas pymes, no tenemos la cantidad de trabajadores mínimos y en los trámites cuentan a las combis como vehículos de alta gama. Queremos también tarjetas y subsidios, cualquier tipo de ayuda, pero ya", volvió a repetir la referente.