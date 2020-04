Beneficiaron con prisión domiciliaria a un represor que ofició de partero en la ESMA

El médico de la ex Esma Carlos Capdevila, quien fue condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, fue beneficiado con la prisión domiciliaria por considerar que es un preso de riesgo en el marco de la pandemia de coronavirus.

El juez Daniel Obligado le concedió el arresto a uno de los referentes médicos del centro clandestino de detención que funcionó en la ex Esma durante la última dictadura militar al considerar que estaba expuesto frente al contagio del virus, por tratarse de una persona de casi 70 años y que tiene varios problemas de salud en su historial médico.

Carlos Capdevila fue condenado por varios hechos de apropiación indebida de menores, también por aplicación de tormentos y otros delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de varios expedientes en el caso Esma.

Según el informe médico que llegó a manos del juez Obligado, el represor Capdevila tiene hipertensión arterial, cáncer de próstata y problemas motrices entre otros cuestiones de salud.

Además, el magistrado evalúo que no está debidamente aislado en la Unidad 31 de Ezeiza, donde cumple condena, e incluso comparte lugares comunes con otros detenidos.

Ante el pedido de arresto domiciliario del represor Capdevila, el fiscal Leonardo Filippini se opuso a concederle el arresto domiciliario pero finalmente el juez se lo concedió bajo otros argumentos.

El fiscal había considerado que en el lugar de detención dónde se encontraba Capdevila era bien atendido.

Pero el juez Obligado tuvo en cuenta que Capdevila es uno de los 1280 presos que informó el Servicio Penitenciario Federal integra presos de riesgo, en este caso tanto por su elevada edad y por sus problemas de salud preexistente.

Cadevila cuenta con al menos tres condenas por violación a los Derechos Humanos, todos ellos en el ámbito de la ex Escuela Superior de Mecánica de la Armada donde funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar.

De esta forma, Capdevila recibió en 2011 una condena a 20 años de prisión sumadas a otra de 15 años también por delitos de lesa humanidad y otra última de 10 años de prisión que ya había agotado.