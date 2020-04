Se acabó la temporada 2019-2020 para Salta Basket y El Tribuno BB

No va más. La temporada 2019-2020 de la Liga Argentina y el Torneo Federal llegó a su fin tras el comunicado que ayer emitieron en forma conjunta la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) y la Asociación de Clubes (AdC). Con ello Salta Basket y El Tribuno BB cierran su participación en la Liga y el Federal, respectivamente, donde venían cumpliendo buenas participaciones.

Ambas competencias estaban suspendidas desde mediados de marzo, a un paso de llegar a su instancia de play-offs, pero el avance del coronavirus frenó toda la actividad. Se cerraron los estadios, los planteles dejaron de entrenar y esto derivó finalmente en que los dos torneos de ascenso que tienen presencia salteña se den por terminados.

En el mismo comunicado, la AdC y la CABB anunciaron la “continuidad” de la Liga Nacional y que no se jugará la Liga Femenina 2020. También destacaron que en la Liga Argentina y el Torneo Federal no se producirán ascensos ni descensos.

“Ya sabíamos que iba a ser así, la terminación de la temporada era un secreto a voces que todavía no se había oficializado seguramente por temas contractuales entre las entidades”, dijo Esteban Gatti, entrenador de Salta Basket en la temporada 2019-2020.

Sobre cómo queda su situación ante la temprana finalización de la Liga Argentina dijo: “A partir de hoy quedamos todos liberados y a la espera de la cancelación del contrato. La Liga puso una fecha límite (31 de mayo) para completar la séptima cuota y lo que quede se renegociará, viendo obviamente que de los dos lados se va a perder en el tema económico”.

La AdC y la CABB piden “garantizar que los clubes acrediten el cumplimiento de sus obligaciones contractuales al 31 de marzo de 2020 antes del 31 de mayo de 2020”. También señalan que “comenzarán a trabajar en los próximos días el armando de los calendarios de la temporada 2020-2021 de la Liga Femenina, Liga Argentina y el Torneo Federal. Se proyecta como fecha de inicio, fines de octubre de 2020”.

Otro de los que se refirió al tema del día en el básquet nacional fue Facundo Arias Binda, referente de El Tribuno BB. “Estoy decepcionado por cómo manejaron el tema la gente de arriba. Siento que algo va a faltar, cómo vamos a pelear tanto, con tanto desgaste emocional y económico, tantas idas y vueltas. Me acuerdo que hace un mes nos pusieron una multa inmensa, la pagamos y ahora que se termine así, con un comunicado. No sé cómo explicarlo con palabras”, señaló el jugador verdolaga.

“Obviamente que primero que nada está la salud de todos, pero deportivamente estoy enojado, decepcionado, tengo bronca. Íbamos muy bien, habíamos armado un equipo supercompetitivo, estabamos ahí del play-off y que termine así da bronca”, agregó Arias Binda.

El final de la temporada deja un sinsabor en ambas formaciones salteñas. Salta Basket logró triunfos históricos como ser campeón de la Supercopa venciendo a Platense y ese triunfo le permitió jugar por primera vez la Liga Sudamericana; allí también hubo resultados inolvidables como ganar la ronda de cuartos de final en Colombia y pelear hasta el final las semifinales disputadas en Santiago del Estero. En la Liga Argentina marchaba sexto en la Conferencia Norte, mientras que El Tribuno BB era tercero en la División NOA.