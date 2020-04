Juan Carlos Romero: “No quiero que el canciller sea recordado como el ministro que promovió la salida del Mercosur”

El senador nacional por Salta, Juan Carlos Romero, señaló hoy que la decisión del Gobierno de retirarse de las negociaciones de los nuevos acuerdos de libre comercio del Mercosur “es una mala señal” que “va a traer malas consecuencias” y agregó: “No quiero que el canciller (Felipe Solá), de brillante trayectoria en la apertura económica de los 90, sea recordado como el ‘Boris Johnson’ argentino que promovió la salida del Mercosur”.

Así se manifestó el legislador durante su intervención en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta ante la presencia del Canciller, en un encuentro que se realizó de manera virtual.



“Quiero expresar que si bien el Mercosur tuvo sus altos y sus bajos, el Mercosur es una construcción como fue la experiencia de la Unión Europea. Y la construcción se hace estando en la mesa no escapandonos de la mesa de la discusión, no tendiéndole miedo a la competencia. Si Corea es peligroso con su par arancelario, Argentina también puede ser brava con sus restricciones con sus negociaciones. El señor ministro ve con mucho optimismo que esto va a ir suave pero no sabemos cómo va a reaccionar Brasil, si puede entrar el proceso donde el Grupo se reúna, puede ir la situación de la Argentina al tribunal permanente, puede que nos acusen del incumplimiento del Protocolo de Olivos, podemos terminar pidiéndonos medidas compensatorias”, dijo el legislador.



“Este es un camino largo que va a terminar con la Argentina fuera del Mercosur porque ese es el camino que hemos tomado por más que el lenguaje diplomático sea cortes y cordial: yo creo que el camino va a ser el aislamiento”, dijo .

“Yo sé que tenemos una pandemia pero no se acaba todo con la salud, se acaba cuando empecemos, después de la pandemia, a crecer, a invertir”, afirmó Romero.

“A usted lo hemos visto en una brillante trayectoria en la década de los 90 como secretario de Agricultura , pe Pesca, cuando el país se abrió, el país invirtió en ese momento y tenía una visión moderna. Quisiera preguntarle si esta decisión la tomaron unilateralmente en Cancillería , quienes fueron los técnicos, los sabios, los asesores que llevaron a esta decisión; fue una decisión suya, tomada en conjunto. Porque una política de estado se debe debatir, se debe consultar. Esto no se agota ahora, recién comienza y va a traer malas consecuencias”, señaló.

Y agregó: “Y no quiero que usted sea recordado como el ministro que nos llevó a la ruptura del Mercosur, o que la Argentina deje de pertenecer al Mercosur. No queremos que usted sea el ‘Boris Johnson’ de la salida argentina del Mercosur”.