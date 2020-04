"El recuerdo de los caídos nos fortalece"

Bajo la intensa lluvia que azotó ayer a la ciudad de Salta, dos excombatientes de Malvinas no pudieron con sus ganas de recordar a sus compañeros y se acercaron hasta el Campo La Cruz para rendir el correspondiente homenaje a los caídos en el conflicto bélico que se desarrolló en el Atlántico Sur, desde abril de 1982.

Desde la Comisión Provincial de Veteranos de Guerra de Salta pidieron a los vecinos embanderar las casas y colmar todo espacio con los colores celeste y blanco. Además pidieron que a las 18 se entone en toda la provincia el Himno Nacional Argentino como homenaje a los caídos en combate y para recordar a los que volvieron. En total fueron 649 los soldados argentinos que dieron su vida en combate, de los cuales fueron 34 los salteños los caídos. También honraron a los 91 veteranos que fallecieron en los años posteriores al conflicto bélico.

Este pedido se dio en el marco del decreto de necesidad y urgencia del Ejecutivo nacional para declarar la cuarentena obligatoria para prevenir la pandemia del coronavirus.

A las 10.30 estuvieron Darío Gallardo y José Párraga en el enorme descampado urbano de la zona de los cuarteles del Ejército estoicos con la lluvia que aún castigaba a la ciudad. Todos los años, todos los 2 de abril, ese lugar es el indicado para rendir los homenajes correspondientes al Día del Veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas.

Allí, en el monumento que recuerda a los héroes de Malvinas, estos dos exsoldados dejaron una ofrenda floral en una ceremonia tan íntima como simbólica.

"Nosotros no queríamos violar la cuarentena por el coronavirus; apoyamos la decisión de nuestro presidente Fernández. Pero tampoco queríamos dejar pasar la jornada sin recordar a nuestros compañeros que quedaron en el conflicto bélico que aún nos duele. Este fue nuestro homenaje en un momento muy duro para nuestro país porque también entendemos que estamos combatiendo contra un enemigo tan pequeño que parece invisible, que nos está provocando muertos, pero también confiamos en nuestras autoridades. Nuestra ofrenda floral es para recordar a nuestros caídos y para decirles a todos que los argentinos conformamos un pueblo que se fortalece con la memoria", dijo Párraga tras soportar la lluvia en su homenaje.

"Todos los años vinimos acá los 2 de abril y en algunos años una simple llovizna hacía que los funcionarios de turno lleven todos los actos a un tinglado del Ejército. Y yo me preguntaba, pensaba y recordaba que, en esos momentos nosotros (excombatientes) soportamos la nieve, la lluvia que perforaba, las heladas; todo a campo abierto. Y nos daba bronca porque nos sacaban de nuestro lugar de homenaje. Hoy vinimos con mi compañero y no nos hace nada esta lluvia. No hay temporal de agua que lave el recuerdo de nuestros caídos", concluyó emocionado.

Solidarios

Párraga integra la Agrupación 2 de Abril y Darío Gallardo la fundación Malvinizando la Provincia. Estas ONG llevan adelante tareas solidarias durante todo el año y para esta pandemia del coronavirus no abandonaron sus consideraciones solidarias. Hace unos días donaron telas ecológicas para la confección de barbijos. También entregaron mercaderías por las dificultades que existen durante la cuarentena para la compra de productos. Los beneficiarios son los voluntarios que trabajan en La Casita, un merendero de barrio Castañares que asiste a unos 200 niños y a 30 abuelos.

"Se trata de un grupo de chicos y chicas que trabajan solidariamente. Nosotros le llevamos telas, hilos y elástico para que confeccionen barbijos y máscaras para los miembros de la Policía de la Provincia y personal de Salud. También le llevamos mercaderías para el merendero porque había reducido las raciones por la falta de insumos para cocinar. Así es que apelamos a la solidaridad de los salteños para pedir más de estos productos para seguir ayudando", dijo Gallardo.

Las asociaciones constantemente están realizando tareas solidarias durante todo el año. Para comunicarse sobre cómo ayudar o colaborar hay que llamarlo a Gallardo al 0387 154073776 y/o a Párraga al 0387 155162272.