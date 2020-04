El comercio de Metán advirtió sobre la economía "del día después"

La Cámara de Comercio, Industria y Producción de Metán emitió un documento ante la situación de crisis que vive el sector debido a la emergencia sanitaria y las disposiciones ordenadas a nivel nacional por el coronavirus.

"Estamos puntualizando nuestro alineamiento solidario en la lucha nacional contra el COVID-19, y contribuyendo a la ejecución de las directivas impartidas por el señor Presidente. Asimismo consideramos que solo la unidad de todos nos conducirá al triunfo sobre el flagelo", destaca el documento firmado por el presidente de la institución metanense, Adrián Mangini. "No realizamos el presente pedido desde afuera, somos parte de esta lucha y estamos en el mismo barco. Sin duda, la vida es el derecho humano y natural primigenio, sin ella no existiríamos. No podemos partir de un análisis en que no se la considere como prioritaria", dijo.

La Cámara de Comercio de Metán sostiene que la disquisición, que tan sensible y delicada situación amerita, tiene que ver con el "precio" posterior de las medidas, que en su defensa se tomen. "Asumiendo que no vamos a salir los argentinos ni igual ni mejor sino peor de la pandemia, es urgente y necesario prever y trabajar para el día después", señala el documento.

Medidas extraordinarias

"Por tratarse de una situación extraordinaria, como nunca hemos vivido, afrontar sus consecuencias también exigirá medidas extraordinarias y reglas de juego capaces de paliar las inevitables consecuencias emergentes de esta crisis", dijo Mangini.

La institución sostiene que para dar contexto suficiente a la postura de la Cámara es necesario considerar las vinculaciones de una pyme con la sociedad. Primero, los puestos de trabajo que ofrece (75%); segundo, lo que produce; tercero, los impuestos que paga. Además, su radicación en geografías lejanas de mercados pobres y por último la fuerza de su razón de ser y su génesis que la inducen al progreso en un proceso dinámico de crecimiento constante. "¿Podemos resolver la vida y admitir pasivamente la destrucción del aparato productivo-comercial cuyas consecuencias son imprevisibles en pérdidas económicas y aun en vidas? Creemos que no. Considerando la debilidad financiero-económica que nuestras pymes vienen sufriendo en los últimos años y teniendo en cuenta el carácter extraordinario de la situación, es que precisamente creemos que deben oponerse soluciones extraordinarias, de carácter temporal, a fin de apuntalar la marcha del aparato productivo y comercial nacional", indica de manera contundente la Cámara de Comercio.

En Metán la institución tiene alrededor de 190 socios, los cuales desarrollan distintas actividades comerciales.

Solicitan un empréstito nacional

"Esta Cámara no desea incursionar en asuntos técnicos exclusivos de especialistas, pero sí solicitar la aplicación de políticas que permitan esencialmente la disponibilidad de dinero, durante el período que dure la cuarentena, por parte de las empresas a partir de un empréstito nacional para la reactivación productiva-comercial, a tres años de plazo y uno de gracia, con tasa de interés nula a fin de afrontar sueldos y jornales, como asimismo la condonación impositiva de orden municipal, provincial y nacional durante dicho período", sostiene la Cámara de Comercio metanense.

"Si tenemos en cuenta las consecuencias previsibles esta medida mitigaría la pobreza, la desocupación, la recesión, la recaudación, los desarraigos y el atraso. Es importante para la marcha normal de la economía evitar la cantidad de excepciones que necesitan ser tratadas ante la falta de medios de los contribuyentes", señaló Mangini al respecto.

La entidad sostiene que "la prórroga de plazos, el reconocimiento de intereses de todo tipo de obligaciones públicas y privadas generan una maraña burocrática improductiva que insume toda la energía de las pymes. Eso debería ser evitado. Queremos hacer notar que la desocupación apuntada significará a la postre un gasto en subsidios mensuales del Estado, mucho más gravoso que el empréstito solicitado y devuelto en el tiempo. Pensamos que nunca una causa estuvo más justificada para endeudar la Nación. Será el pueblo el receptor directo de los beneficios y permitirá mantener de pie al aparato productivo-comercial y sus puestos de trabajo".

"No podemos omitir en esta solicitud la necesaria solidaridad de los planteles jerárquicos de funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales para quienes proponemos mientras dure la cuarentena, acotar sus ingresos de bolsillo a no más de $100.000 para quienes ganen por encima de ese valor, con idéntico criterio para legisladores y personal legislativo. El enemigo es invisible, pero estamos en un estado de guerra y es necesario el esfuerzo de todos sin excepciones para vencer. Esta es la propuesta y pedido del día después de la Cámara de Comercio, industria y Producción de Metán", señala el documento.