Un ex Selección, ofendido con Maradona: "Me puse mal cuando me dejó afuera"

El defensor de Los Angeles Galaxy Emiliano Insúa reconoció que se puso "mal" cuando Diego Maradona lo dejó de convocar al seleccionado argentino en el 2010.



"No sé por qué Diego Maradona me dejó de llamar para la Selección, cuando lo hizo me puse mal. De hecho, la vez que me tocó con Perú lo hice bien", se lamentó el ex Boca.



El ex Liverpool de Inglaterra se quedó afuera del Mundial de Sudáfrica 2010, ya que en su lugar lo convocaron al por entonces experimentado Gabriel Heinze.



Insúa, de 31 años, pasó también por Galatasaray (Turquía), Sporting de Lisboa (Portugal), Atlético de Madrid (España), Rayo Vallecano (España) y Stuttgart (Alemania).



"Mi gran oportunidad para consolidarme en la Selección fue en el 2010", apuntó.



Por otro lado Insúa, ahora dirigido por Guillermo Barros Schelotto y compañero de Favio Álvarez y Cristian Pavón, destacó que el entrenador es "flexible y comprensivo" en el día a día.



"La cuarentena en Estados Unidos no es obligatoria, si querés podés salir, pero hay pocas cosas abiertas. En el club cada jugador se entrena por su cuenta y luego, mediante un GPS, le enviamos la información al cuerpo técnico. La MLS tiene previsto que hagamos una pretemporada de entre cuatro a seis semanas antes de volver a la competencia", cerró en diálogo con Ataque Futbolero.