Desesperado pedido de Álvaro Navia para que lo dejen actuar en "Polémica en el bar"

El actor habló con Jorge Rial y explicó que la Asociación Argentina de Actores no lo deja formar parte del ciclo de América en el estudio. Por otro lado, podría estar como panelista de opinión. ¿Cuál es la diferencia?

Álvaro Navia le puso la voz esta tarde en "Intrusos" a una serie de actores que están disconformes con las medidas tomadas por la Asociación Argentina de Actores. Frente a la pandemia del coronavirus y los decretos presidenciales sobre la cuarentena, el actor que forma parte de "Polémica en el bar" explicó que no puede ir al estudio a realizar sus personajes.

Desde que se inició el aislamiento, Álvaro hace salidas a través de Skype y se personifica de acuerdo a los pedidos de la producción.

"Yo no puedo ir a hacer mis personajes, a disfrazarme para que lo entiendan en sus casas, pero sí podría ir si me siento a opinar como panelista", añadió Navia y dejó en claro que hay una delgada línea entre los roles que podría cumplir en pantalla.

Recordemos que la Asociación Argentina de Actores se adecua al decreto presidencial y aconseja a sus afiliados a no seguir adelante con las grabaciones de ficciones.

Los casos más claros son "Separadas" (tira que va por El Trece) y "El Tigre Verón", unitario en etapa de grabación.

Navia expuso que la situación de muchos actores es complicada porque son una pequeña PYME que si no trabaja no cobra y no comen.