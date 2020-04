Por la crecida de su caudal, el río Mojotoro se acerca peligrosamente a Campo Santo

Una gran crecida de las aguas el río Mojotoro ocasionada por las últimas tormentas generó preocupación en la población de Campo Santo, debido a que sus aguas llegaron a afectar las primeras viviendas del barrio Altos Hornos, el más alejado por el sector sur.

Esta situación de riesgo movilizó a personal policial, de bomberos y del municipio, para seguir de cerca el desplazamiento de las aguas y gestar acciones conjuntas que eviten el ingreso de la crecida al pueblo, evitando un daño aun mayor. Para prevenir complicaciones con las familias que vivían en las casas afectadas, se movilizaron camiones de bomberos y municipales para sacarlas del lugar donde se encontraban y ponerlas a resguardo, ubicándolas en lugares más seguros, evitando que haya aglomeraciones debido a la pandemia por el COVID-19.

Por otro lado, dos palas retroexcavadoras trabajaron en la realización de canales que pudieran desviar las agua hacia el sector descampado. "Lamentablemente este es un hecho que temíamos que pudiera ocurrir, debido a que ya había recibido denuncias por parte de algunos vecinos sobre los trabajos que empresarios y finqueros de la zona estaban realizando sobre el lecho de río, estaban haciendo defensas parta evitar que las crecidas los afecten a ellos, pero eso hace que las aguas se vuelquen hacia este sector, en base a esos reclamos y a la verificación de la situación, realicé las denuncias en Salta y me dijeron que enviarían un profesional en la materia para realizar el estudio correspondiente, no vinieron y esta situación nos da la razón, cuando las aguas retrocedan vamos a volver a insistir para que realicen ese estudio y se concreten las medidas que correspondan para evitar que esta situación se repita," manifestó la intendente Josefina Pastrana.

Después del mediodía, las aguas comenzaron a retroceder, eso fue un gran alivio para la población no solo de Campo Santo sino también de Güemes y El Bordo, debido a que por la diferencia de altura, si las aguas del Mojotoro ingresan a la ciudad de Campo santo gran parte de ellas descenderían directamente a las otras ciudades en forma torrencial, por esa razón el intendente de El Bordo también colaboró con el intento de desviar las aguas. "Estamos aquí para colaborar con Josefina porque nos preocupa que continúe la crecida y estas aguas lleguen hasta nuestra ciudad, algo que también pasaría en Gral. Güemes, trajimos nuestra máquinas y algunos operarios para trabajar en forma conjunta", dijo Copa.

Cada vez que hubo una crecida, la cual nunca se acercó tanto a los barrios de Campo Santo por estar muy alejados, las aguas del Mojotoro recorren la ruta provincial N§ 12, ruta que une Cobos con Campo Santo atravesando el río, transformando esta ruta en uno de sus brazos y es por allí por donde avanzó el agua como una seria amenaza para los primeros barrios. La ruta desapareció bajo las aguas haciendo que el trabajo de las maquinas pesadas sea bastante difícil, la intención era la de abrirle una salida para alejarla de la ciudad. Por suerte alrededor de las 14 el nivel de las aguas comenzaron a bajar en forma lenta, eso hizo posible además poder rescatar a dos personas.

Dos trabajadores varados

Mario Mamaní (21) y Segundo Rasgido (35) son dos trabajadores oriundos de El Bordo que se dedicaban al transporte de carne, en la mañana de ayer conduciendo un camión de mediano porte, ambos se llegaron hasta el río alrededor de las 7, para tirar basura de tipo casera en el lugar donde era el basural.

Habían detenido el camión en lo que forma parte del lecho del río cuando fueron sorprendidos por una abrupta subida del nivel de las aguas. "Fue cuestión de minutos, cuando ingresamos no había agua pero pasó muy poco tiempo hasta que nos dimos cuenta de que el agua nos estaba rodeando, nosotros estacionamos el camión en una zona alta, por esa razón no nos arrastro, pero las fuertes corrientes a nuestro alrededor no nos dejaba salir, fueron muchas horas de tensión, pensé que en algún momento nos iba arrastrar, nos comunicamos telefónicamente con la policía, bomberos y familiares, pero ellos no podían llegar hasta nosotros, solo mirarnos de lejos, con mi compañero pensamos lo peor, por suerte la intendenta Josefina Pastrana pudo gestionar un helicóptero, nos rescataron alrededor de las 19, sentí un gran alivio cuando nos elevamos dejando ese lugar", expresó Mamaní tras permanecer 12 horas varado en el río. El camión solo podrá ser rescatado cuando el agua descienda completamente.

Fuga de gas en medio del río

Fue impresionante ver, como muestra la imagen, la fuga de gas en el Mojotoro.

Se observa el gas que aparece en la imagen como bruma sobre el agua.

La crecida del río Mojotoro no solo generó tensión entre la población de Campo Santo, sino que también fue la responsable de que todo el Valle de Sianca se quedar sin el suministros de gas natural.

Existe una red de cañerías que viene desde Cobos hacia Campo Santo atravesando el río Mojotoro, a la altura donde también lo hace la ruta provincial Nº 12.

La crecida arrastra grandes piedras y otros elementos que encuentra en su camino, esa fuerza de arrastre y seguramente algún elemento pesado que traía consigo el agua, rompieron la cañería de gas natural produciendo un gran escape que era visible al salir como una especie de bruma por arriba del agua. Frente a esta delicada situación, la empresa Gasnor decidió cerrar todas las válvulas de paso de gas, dejando sin el servicio a los tres municipios. De acuerdo a lo informado por la empresa, existen dos redes que corren paralelas, una de ellas en servicio, la otra no, y que esta puede ser utilizada en casos de emergencia como el que tuvo lugar en la jornada de ayer jueves.

Menos mal que tienen un plan B para responder ante una necesidad de servicio básico como es el gas.

No pueden habilitar una red

Para poder abrir el by pass que pondría en servicio a la segunda red, se hace necesario verificar si se encuentra en condiciones, algo que podrán realizar cuando las condiciones climáticas mejoren un poco.

Las válvulas para abrir el nuevo paso están afuera el río por lo que no sería eso un problema, pero sí es importante poder controlar el estado de la segunda cañería.

Si éstas se encuentran en condiciones operativas, entonces el viernes por la tarde ya el servicio estaría restituido, de lo contrario podrían pasar varios días hasta que la situación pueda ser normalizada.

Fue una suerte

Una medida que la empresa Gasnor adoptó como de seguridad, fue la de cerrar los pasos de gas de cada una de las viviendas, para ello contaron con la colaboración de equipos de operarios de Salta Jujuy y Güemes, en un total de 15 equipos recorrieron todas las casas para cerrar las llaves exteriores, esto evitaría accidentes cuando el gas vuelva a ser restituido en forma gradual.

“Fue una suerte de que la rotura se produjera en un lugar donde no hay viviendas, por lo que nadie se vio afectado por la inhalación del gas que perdían las cañerías”, expresaron desde Gasnor.