El tenis salteño es otra víctima del coronavirus 

El viernes 20 de marzo estaba marcado en el almanaque del tenis. Ese día iba a dar inicio la temporada de la Asociación Salteña. La competencia por el ranking local, tanto masculino como femenino, iba a reiniciarse con los torneos que ya estaban diagramados en los clubes Gimnasia y Tiro, Atléticos y Grand Bourg.

Pero, vaya casualidad, la noche anterior el presidente Alberto Fernández había dado la orden de parar todo y encerrarse en las casas. Esto, lógicamente, también incluyó al deporte en todo el país, sin excepciones.

El tenis principal de la provincia también entró en cuarentena definitiva, exponiéndose a duras consecuencias en el futuro inmediato para la disciplina. Es que, en realidad, la Asociación Argentina de Tenis ya había suspendido sus torneos desde el 14 de marzo y le había solicitado a sus sucursales provinciales seguir el mismo camino.

“Esto va para largo, y la crisis va de la mano de otra crisis que ya tenían los clubes, que vienen de vivir economías complicadas”, analizó en diálogo con El Tribuno el presidente de la AST, Estanislao Villanueva. El dirigente luego descargó: “El tenis nunca fue solventado, ni tampoco los clubes de tenis, como los clubes de fútbol. Al tenis se lo toma como deporte de elite, y ya no es así. Hace rato que esta disciplina bajó de las nubes y el coronavirus también nos afecta”.

La pandemia del COVID-19 arruinó una temporada que tenía previsto seis fechas, con posibilidad de una más, y que iban a dar puntaje para el ranking provincial que, se recuerda, había recobrado vida el año pasado. Ahora, con el primer semestre prácticamente perdido, el campeonato salteño se reducirá a tres jornadas, que serán precisamente los tradicionales torneos del medio: Torneo de la Bandera, organizado en el Sporting Club que de mayo pasó para junio; Aniversario del Jockey Club, previsto para agosto y Torneo Del Milagro, a jugarse en septiembre como cada año en Gimnasia y Tiro.

“Cuando los clubes vuelvan a abrir en mayo (si es que se termina el aislamiento social obligatorio), nos sentaremos a diagramar nuevamente el calendario, pero por sobre toda las cosas, los clubes van a necesitar otro tipo de aportes de los socios, o alguna ayuda estatal para afrontar lo económico. Lo que veo es durísimo”, expresó con preocupación Villanueva.

“Va a ser muy complicado volver a tomar el ritmo no solo en lo deportivo, sino también en lo estructural pero sobre todo en lo económico”, insistió.

Villanueva, quien a su vez finalizará su mandato en agosto pero que acompañará a la nueva gestión, también se ilusionó con que el tenis sea una de las actividades que puedan retomarse antes que otras cuando concluya la cuarentena. Es que, la ventaja de este deporte es que se desarrolla en lugares abiertos y con espacios amplios, como para seguir previniendo el contacto cuando la enfermedad esté controlada, no solo en Salta, también en el país.

Y hay algo aún peor para preocuparse en el tenis. Según estimó el presidente de la AST, los que se ven más afectados con este parate son los profesores que enseñan la disciplina, la mayoría de ellos. “En un 80%, los profes vive del día a día, y no están alcanzados por el beneficio de los 10 mil pesos. La gran mayoría no es monotributista. Varios se comunicaron conmigo porque la mayoría no trabajan en ningún lado y viven solamente del tenis. Es duro”, concluyó.

El tenis salteño y sus doce clubes saben que se vienen tiempos difíciles y esperan recupe rarse en el segundo semestre.

Ranking Masculino

Primera

1° Mateo Matulovich 5440

2° Nicolás Luque 4680

3° Marcos Teglia 3960

4° Ale Orihuela 2360

5° Germán Correa 1880

Segunda

1° Germán Correa 4720

2° Daniel Benito 4120

3° Virgilio Garijo 3560

4° Juan Rodríguez 3180

5° Jaime Rengel 3100

Tercera

1° C. Van Waalwijk 5390

2° Juan Pema 5120

3° Sebastián Gúzman 2400

Ranking femenino

Primera

1° Paula Erausquin 6560

2° Lara Torres 4940

3° María Caprotta 3960

4° María Guerrero 2220

5° Rosanna Ferretti 1760

Segunda

1° Paola Castillo 3360

2° María Durand 2760

3° Mónica Silvera 1000

4° Sofía Galdeano 1000

5° Viviana Martín 980

Tercera

1° Marilú Torres 3020

2° Jime Jovanovics 2960

3° Caro Tejerina 2920