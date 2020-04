Ginóbilli: "Muchos días me despierto preocupado con lo que va a pasar"

Emanuel Ginóbili confesó que tiene días de mucha preocupación en los que se despierta pensando en lo que va a pasar, y remarcó que sus padres que integran el rango etario de personas en riesgo por coronavirus realizan la cuarentena en Argentina, mientras él mantiene contacto con ellos desde los Estados Unidos.

"El virus nos achicó la visión de futuro a dos semanas. No sabemos qué puede llegar a pasar y si ésto nos va a unir como sociedad o si será un sálvese quien pueda. Es una incógnita, a nivel económico la vamos a pasar mal un tiempo. Hay que pensar en nuestra salud y en la de los mayores, los más perjudicados. Es difícil tomar decisiones y planear porque se genera ansiedad y es normal", arrancó el bahiense.

"Tengo días de mucha preocupación en que me despierto pensando qué va a pasar. Siento ansiedad, angustia, incertidumbre, porque nadie sabe que va a pasar con esto, que es algo tan nuevo", confesó "Manu" desde San Antonio, donde atraviesa la cuarentena junto a su esposa y sus hijos.

"Mi familia y amigos están acá en Estados Unidos pero también en Argentina, y estoy preocupado porque mis padres están dentro del grupo de personas de riesgo (mayores de 60 años)", explicó al ser entrevistado desde San Antonio por "Unidos por Argentina", la iniciativa realizada por los seis canales de televisión porteños de aire para reunir fondos en la lucha contra el COVID-19.

Ginóbili, que el 28 de julio cumplirá 43 años, admitió sentir "una gran responsabilidad" porque tiene "muchos seguidores" en las redes sociales y cree que debe "transmitir un mensaje que valga la pena y sirva para algo".

"Por eso juntar a los seis canales de aire es una gran iniciativa, porque hace todo más creíble. Por eso a la gente hay que pedirle que tenga paciencia, porque en Argentina se están haciendo bien las cosas", puntualizó.

"Y ojalá que en esta lucha nos podamos convertir entre todos en un equipo y no sea un sálvese quien pueda", deseó finalmente el emblemático basquetbolista.