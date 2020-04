Piden más controles en el paraje San Lorenzo para evitar contagios

Pobladores del paraje de San Lorenzo, de la segunda sección de Rosario de la Frontera, manifestaron su temor ante la pandemia de coronavirus y creen que necesitan más controles por la cercanía con Tucumán, donde había 22 casos confirmados hasta ayer.

A tan solo quince kilómetros del pueblo se encuentra el río Urueña, al límite con Tucumán. Este cauce colinda con la localidad tucumana de La Banda. Muchos de los que viven en San Lorenzo y parajes aledaños cruzan por allí a la vecina provincia para buscar mercadería.

Los habitantes de San Lorenzo manifestaron su temor y aseguraron a El Tribuno que los controles no alcanzan, principalmente en la ruta provincial número 1.

"Estamos muy conmovidos en la segunda sección, porque hay gente que durante estos últimos días se fue a Tucumán y luego volvió como si nada", expresó doña Graciela, una de las vecinas del paraje.

"Vemos que las autoridades en otros lugares actúan de forma inmediata, con más rigor, como lo indicó el Presidente. Pero acá, en esta zona, no hay control de nada. Estamos muy asustados", relataron.

Velorio

"El viernes por la noche unos vecinos se fueron a un velorio en Tucumán y el sábado regresaron como si nada, se andaban paseando por el pueblo. Yo personalmente le avisé a la Policía sobre esta actitud, les advertí para que traten de hacer una ronda y no dejen pasar de Urueña para San Lorenzo, pero nadie tomó ninguna medida de nada", aseguró la vecina.

La mujer contó que otra vecina se fue con su hija a Tucumán, a pesar de que le advirtieron sobre el riesgo. "Seguramente pronto ya estarán de vuelta porque no hay controles en esa zona", manifestaron.

Asustados por las noticias que ven en la televisión, los vecinos pidieron protección. "Nos sentimos en peligro porque si se contamina uno, nos contagia a todos, y si esto sucede vamos a tener que ir a parar a Rosario de la Frontera con el virus", lamentaron.

Denuncia

"El Presidente y el gobernador dijeron que van a trabajar firmemente, pero la realidad es que acá eso no sucede, acá no pasa nada, por eso queremos que se sepa que estas personas andan como si nada, van y vienen, solo rogamos que no suceda nada, porque ellos violaron la cuarentena", manifestaron.

También expresaron: "Lo que pedimos es que haya control en el río Urueña, porque es allí donde hay que cuidar para que no pasen. Nadie se fija si entran o salen. Ellos van en motos, y del otro lado los espera un vehículo y pasan directo a Tucumán".

"No puede ser que no haya ni siquiera algún enfermero para tomar la temperatura de los que ingresan para San Lorenzo, por eso estamos así, desesperados y con mucho miedo", concluyeron.

Las localidades de Copo Quile, Antillas y El Potrero pertenecientes también a la segunda sección, se encuentran ubicadas a la vera de la ruta 34, lugar de tránsito intenso, en donde hay controles de las fuerzas de seguridad.

Por otro lado, fuentes oficiales indicaron a El Tribuno: "En la zona de la segunda sección se están haciendo los controles con los pocos recursos que poseen". Agregaron que personal de la Policía Rural y de la Brigada está brindando apoyo.

También en las redes.

Las quejas y los temores de los vecinos también se reflejaron en las redes sociales. Se viralizó una publicación de una joven oriunda de Copo Quile que expresó su temor por la situación sanitaria del pueblo y la necesidad de políticas de prevención.

"Hoy me encuentro a más de 2.000 kilómetros de distancia de mi pueblo y, como en todas partes del país, estoy en cuarentena. Llevo encerrada aproximadamente 20 días. En el día de hoy llamé llorando a mi familia y pregunté cómo se encontraban por lo sucedido en mi pueblo, en mi hogar, en donde están todas las personas que amo.

Sepan disculpar si no tengo las palabras correctas... pero no dejo de temblar y necesito que esto llegue a quien le tenga que llegar. Tengo miedo. Miedo por mi gente. Algunos me llamarán exagerada, pero es para exagerar y no tomarse como chiste lo que está pasando en el mundo; uno nunca cree que puede llegar hasta al lugar más olvidado del planeta, pero llega. Por favor señor intendente, a usted le escribo, ya que no tengo los medios de hacerle saber personalmente mi bronca y mis miedos", manifestó.

Tucumán es la provincia del NOA con más casos hasta ahora. Ayer se conoció que en esa provincia, los trabajadores que se desempeñan en el sector de la construcción cobrarán un salario mínimo.

Así lo acordaron ayer el gobernador Juan Manzur, empresarios y dirigentes de Uocra. "Todos sabemos que estamos atravesando un momento difícil y extraordinario", dijo Manzur.

