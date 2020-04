El Inter no se anda con "chiquitas": quiere a Messi a cambio de Lautaro Martínez

El Inter de Italia quiere “pavada” de condición para liberar a su ascendente figura y goleador argentino, y no se anda con chiquitas a la hora de pensar en una contraoferta para el poderoso Barcelona de España.

El club neroazzurro italiano planteó un giro en la presunta salida del delantero argentino Lautaro Martínez al Barça y, a través de su presidente honorario Massimo Moratti, admitió que no es imposible un trueque con el astro rosarino Lionel Messi, con la crisis que vendrá luego de la pandemia del coronavirus.

“Creo que no es un sueño prohibido, en absoluto. Tal vez no lo fue antes de esta desgracia y creo que los propietarios se están esforzando para tratar de llevarlo al Inter. No sé si la situación actual puede hacer que todo cambie para mejor o para peor pero, creo que existe la posibilidad de ver cosas extrañas a final de temporada”, aseguró quien fue máximo mandatario interista entre 2006 y 2013.

“Lautaro es un buen chico que se preocupa por su carrera.

Pero, como he dicho antes, vamos a ver si es parte de una operación para que lleguen jugadores más importantes como Lionel Messi”, se despachó con todo el legendario directivo del club milanés.

Al parecer, el Toro, nacido en Bahía Blanca y que explotó en Racing, no renovaría con el Inter, club que fijó su cláusula de rescisión en 111 millones de euros.

Hace unos días, el diario italiano La Gazzetta dello Sport aseguró que el delantero cree en el proyecto del Inter y que no se iría salvo, que fuera el Barcelona quien fuera a ficharlo, porque el ex jugador racinguista también apunta alto.

Moratti planteó un canje entre Lautaro y Messi, quien siempre fue una obsesión durante su mandato, pero era imposible que pudiera pagarlo en otros tiempos.

“En mi época, siempre intenté traer a Messi, pero no tuve suerte. Sólo espero que la familia Zhang (dueña del Inter) pueda hacer el sueño realidad”, reconoció.

Hace unos días atrás, el vicepresidente del Inter, el argentino que fuera capitán y emblema interista durante casi dos décadas, Javier Zanetti, aseguró que espera que el delantero Lautaro Martínez “se quede mucho tiempo” en el club italiano debido a que es “patrimonio” de la entidad de Milán.

“Lautaro ha crecido mucho, es un fuerte punto de referencia en el equipo. Está contento en el Inter, viéndolo entrenar lo veo feliz y espero que se quede por mucho tiempo, es nuestro patrimonio”, señaló.

El Barcelona no se inmuta

El FC Barcelona desestimó ayer las declaraciones del expresidente del Inter de Milán sobre la posibilidad de que Lionel Messi juegue en ese equipo italiano.

El diario Marca asegura que en el club catalán “ni se inmutaron por los dichos de Moratti”, que fueron interpretados como estrategia para “desestabilizar la operación Lautaro”.

De esa manera calificaron en España a la negociación que el Barcelona lleva adelante con el agente del delantero argentino de 22 años, que dejaría el Inter a final de la temporada para convertirse en jugador azulgrana.

El Toro está lejos de renovar su vínculo que vence en 2021 con la entidad italiana y el Barcelona, dispuesto a pagar su cláusula de rescisión, le ofrecería unos diez millones de euros al año, cifra que supera por más del doble la nueva propuesta de su equipo actual.