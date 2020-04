Central Norte no le escapa al drama mundial: tristeza y quietud

Central Norte, a nivel institucional y deportivo, venía avanzando a paso firme, con el ascenso de categoría y las obras de un club que comenzaba a resurgir. Sin embargo, los efectos de la pandemia, como sucederá en casi todos los órdenes, castigará al cuervo en el plano e institucional.

A esto se refirió el presidente Héctor De Francesco en diálogo con El Tribuno.

“Es muy duro lo que estamos viviendo todos y Central no escapa a esta situación. La economía perjudicó a todos los hogares del país y a nuestro club también. Primero, tenemos que ver cómo salimos todos juntos de esta, ese tiene que ser el mensaje que tenemos que bajar, y después recién pensar en las soluciones institucionales y deportivas”, explicó.

“Vivo esto con mucha tristeza, porque no podés ir al club, está cerrado, no hay actividades. Es muy triste todo, porque como institución estábamos por muy buen camino, con obras en construcción, creciendo en absolutamente todo. Pero hay que ser solidarios y pensar en todos y no solamente en Central Norte. Central sabe resurgir de las cenizas. No estamos mal, pero esto nos va a perjudicar, y seguramente vamos a salir de nuevo, como siempre lo hicimos, con mucha fe en que podemos volver a caminar y funcionar como lo veníamos haciendo”, concluyó.