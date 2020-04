Beach vóley: fin de la cuarentena compartida

La Selección argentina de beach vóley le puso fin a la cuarentena conjunta que habían decidido hacer para continuar con la preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que luego fue postergado “Cuando se postergaron los Juegos fue uno de los días más tristes que tuve como deportista, fueron cuatro años de planificación y esto cambia absolutamente todo, este año pierde mucha relevancia”, manifestó Nicolás Capogrosso, uno de los integrantes. “Fue una noticia muy dura, la tomé con tristeza y me costó la primera semana encontrarle un objetivo a mi día a día, uno ya estaba pensando en el Preolímpico”.

Al regresar del Sudamericano de Lima, Perú, donde la dupla conformada por Julián Azaad y Capogrosso obtuvo la medalla de plata, el plantel que completan Leonardo Aveiro y Bautista Amieva decidió pasar el aislamiento todos juntos en una quinta de la ciudad santafesina de Funes. Sin embargo, el rosarino relató: “De la quinta nos fuimos hace seis días, cuando cumplimos nuestra cuarentena por estar en aeropuertos. Juli quiso volver con su familia, algo que me parece lógico, y yo me vine a mi casa. Allá quedaron Leo y Bauti que no se pueden volver a Mendoza, y estarán hasta el 13”.

Sobre las consecuencias que tendrá el parate en el nivel de la dupla, consideró: “Estábamos llegando mejor que otros equipos, mucho más armados, sabíamos que era un gran momento, pero son cosas que hay que pasarlas”.