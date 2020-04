Tirón de oreja para Mourinho y algunos jugadores del Tottenham

Tottenham Hotspur le llamó hoy la atención al entrenador portugués José Mourinho y a los tres jugadores que no cumplieron con la cuarentena por la pandemia de coronavirus, al entrenarse en un parque londinense.

Un vocero del Tottenham explicó que se le recordó a los jugadores y al entrenador que tienen que respetar la distancia social cuando se entrenen fuera de casa, indicó DPA.

"Continuaremos reforzando este mensaje" añadió Tottenham que se ajusta a las recomendaciones del Gobierno británico sobre que hay que limitar las salidas a la calle para frenar la propagación del virus. En caso de que sea imprescindible salir, hay que mantener una distancia de dos metros con el resto de personas.

Mourinho fue fotografiado junto al colombiano Davinson Sánchez y los franceses Tanguy Ndombele y Ryan Sessegnon en un parque londinense, algo que no se puede ya que los ciudadanos británicos tiene la obligación de quedarse en sus domicilios si no es para ir al trabajo, hacer compras, ir al médico o hacer deporte una vez al día, aunque respetando las medidas de distanciamiento.

En el Reino Unido hay más de 55.200 contagios por coronavirus, entre ellos el Príncipe Carlos -ya curado- y el primer ministro Boris Johnson -internado en terapia intensiva; con 6.159 fallecidos.