La NBA lanzará este domingo los juegos Horse

La NBA confirmó ayer la realización de la competencia Horse, que se llevará a cabo entre el domingo 12 y el jueves 16 de abril, con la presencia de varias estrellas de la liga, ex jugadores y jugadoras de la WNBA.

El desafío consiste en que cada jugador ejecuta un lanzamiento, combinando originalidad y dificultad, y sus rivales deben tratar de imitarlo.

De no conseguirlo irá sumando letras hasta quedar eliminado cuando forme la palabra Horse, producto de sus tiros no acertados.

Participarán Chris Paul (Oklahoma City Thunder), Trae Young (Atlanta Hawks) y Zach LaVine (Chicago Bulls), además de las leyendas Paul Pierce y Chauncey Billups, la recientemente elegida para el Salón de la Fama, Tamika Catchings, y Allie Quigley.

La cadena televisiva ESPN, que cuenta con los derechos de televisación del torneo de básquetbol más importante del mundo, transmitirá la competencia.

En el grupo 1 están encuadrados Chauncey Billups, Tamika Catchings, Mike Conley y Trae Young.

En el grupo 2: Zach Lavine, Cris Paul, Paul Pierce y Allie Quigley. El domingo comenzarán los cuartos con el duelo entre Trae Young y Chauncey Billups. Después se enfrentarán Tamika Catchings y Mike Conley. Y, en el otro grupo, Zach LaVine-Paul Pierce y Chris Paul-Allie Quigley. El jueves, día 16, se disputarán la semifinales y la final. Todo con transmisión de ESPN en directo.

Por otra parte, la empresa State Farm donará en nombre de los concursantes 200.000 dólares a organizaciones benéficas para la lucha contra el coronavirus.

La actividad de la NBA permanece suspendida desde el 12 de marzo debido a la pandemia y se debate sobre la posible cancelación de la temporada, dejando el título vacante.

Un evento similar se realizó en 1978, también televisado, y tuvo como protagonistas a dos grandes estrellas de la NBA como “Pistol” Pete Maravich y George Gervin.