Ciclistas salteños proponen al Gobierno un protocolo sanitario para poder salir a pedalear

Bajo el título de “¿Puede la actividad física al aire libre transmitir el Covid-19?” un numeroso grupo de ciclistas de la provincia elaboró un informe, en el que dan detalles de un protocolo sanitario a seguir si la actividad se permitiera, tal como está sucediendo ya en la vecina Jujuy.

Texto completo del informe:

Pertenecemos a un numeroso grupo de bikers de la cuidad de Salta y del interior de la provincia que preocupados por la situación tanto sanitaria como laboral de muchos de nosotros, nos dirigimos a los medios para ser escuchados por las autoridades pertinentes y nos permitan circular libremente en bicicletas, por lo cual elaboramos un informe, teniendo en cuenta lo siguiente:

– Deporte y coronavirus.

– Distancia social, medidas preventivas.

– Sanidad física y psíquica.

– Conciencia ecológica.

– Sustentabilidad.

– Medio de transporte.

– Derechos individuales.

– Agentes de control.

Teniendo en cuenta la información que nos brindan las autoridades sanitarias, que no hay circulación comunitaria del virus en la ciudad de Salta y en la provincia, es decir ninguna transmisión derivada de la actividad física, proponemos se nos permita circular en bicicletas respetando los siguientes parámetros:



– La distancia social entre ciclistas sería de 20 metros en fila india. NO se podrá compartir bidones, barras energéticas, etc.

– La circulación podrá ser en vía pública, ciclovías o bicisendas dispuestas para tal fin, en el horario que se tenga en cuenta el ingreso y egreso a lugares de trabajo.

– El uso de barbijo y/o tapabocas es obligatorio.

– Los días de salida recreativas serán de acuerdo a la terminación del DNI, de lunes a sábado inclusive.

– Disponer del Parque del Bicentenario, como una opción segura, únicamente para el uso recreativo de ciclistas, en un solo sentido de circulación y con todas las medidas de seguridad que el Parque exige.

– Solicitamos que el Cuerpo de Bici policías sea quien haga el control para que se cumpla lo dispuesto.

Vivimos en la actualidad una situación socio sanitaria única en la historia, con impacto directo ahora pero con posibilidad de extenderse algunos años más. Esta situación nos desafía como sociedad a repensar hábitos, modos y formas de organización.

Andar en bicicleta con regularidad a una intensidad adecuada se asocia a una mejora de la salud cardiovascular y una disminución del 10% de mortalidad prematura. Asímismo los ciclistas tienden a tener un peso corporal inferior y mejoran en su condición física. El uso de la bicicleta mejora la liberación de endorfinas y serotonina, contribuyen a la reducción del estrés, mejora el humor, la autoestima y el estado de ánimo en general y reduce la posibilidad de sufrir depresión o ansiedad. Mejora nuestra capacidad de atención y prevención en diferentes situaciones.

Los países del primer mundo están potenciando el uso de la bicicleta como medio de transporte, disponiendo de espacios en la vía pública. En la ciudad de Salta disponemos de estudios realizados oportunamente por la gente de Movilidad Sustentable donde se diagramaron redes de ciclovías, tanto nuevas como las existentes, las cuales necesitan mejoras en forma urgente. Disponemos de todo lo necesario para que las bicis retornen al paisaje salteño: ordenanzas municipales, estudios, proyectos, etc.

Por todo lo expuesto pedimos ser escuchados, y a los ciclistas les pedimos tengan en cuenta las siguientes recomendaciones:

Antes de salir de casa:



– Si antes de salir de casa tenés síntomas o convivís con alguien que presenta síntomas, lo mejor es no salir a realizar deporte.

– Asegurate de llevar encima tu documentación. Seguramente se imponga una restricción de kilómetros alrededor de nuestra residencia que no podremos traspasar y se espera que siga habiendo controles de seguridad

– Llevá todo lo necesario para no quedar tirado. Esta recomendación es nuestra. Siempre aconsejamos que lleven todo lo necesario para poder regresar rodando a casa por vuestros propios medios; ahora más que nunca esto cobra sentido. Intentá llevar las herramientas y repuestos necesarios para no depender de la ayuda de nadie

– ¡Calentá! Tras más de 40 días sin usar la bicicleta, ahora pueden regresar multitud de molestias y lesiones si intentamos comenzar con la misma intensidad que teníamos cuando lo dejamos

Durante la actividad:

– Utilizá mascarilla. La recomendación es utilizar mascarilla, pero de momento sabemos que es prácticamente incompatible con el esfuerzo físico. Así que proponemos que la lleves encima y la utilices cada vez que entres en poblaciones o zonas concurridas

– Aumentá la distancia de seguridad. En parado se recomienda mantener una distancia de seguridad con otras personas de 2 metros. Esta distancia recomendada aumenta hasta los 20 metros cuando vamos en bicicleta

– Evitá tocarte la cara con las manos. A menudo cuando hacemos ejercicio tendemos a tocarnos la cara, ahora habrá que extremar precauciones ya que puede suponer una fuente de contagio

– Evitá compartir comida o bebida. Hasta que esto pase hay que evitar compartir bidones, barritas, geles, sales u otros alimentos con ciclistas que nos encontremos entrenando

– Llevá alcohol en gel a mano y limpiá manos y manillar con frecuencia durante la salida, por ejemplo cada vez que te quites los guantes de ciclista

Después de la actividad:

– No toques nada al llegar a casa y pon todas tus pertenencias en una bolsa para desinfectarlas más tarde, Móvil, auriculares, GPS, llaves, documentación, etc.

– Quitate las zapatillas para desinfectarlas.

– Lavate las manos a conciencia con agua y jabón, al menos 30 segundos

– Quitate la ropa e intenta lavarla a 60º. Cuidado con algunas prendas ciclista porque son muy delicadas y podrían dañarse

– Duchate. Lo más recomendable, en cualquier situación, no solo ahora, es que al terminar tu salida en bici te duches por completo.

– Limpiá tu bici como siempre, pero dedicale un poco más de atención a zonas de contacto como los puños.

Fuente: Revista Biciclub