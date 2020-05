D'Onofrio, sobre el coronavirus: "No estábamos lejos de la realidad"

Rodolfo D‘Onofrio reiteró que la decisión que tomó River de ausentarse ante Atlético Tucumán, en la extinta Copa de la Superliga, previo a la cuarentena preventiva obligatoria por la pandemia de coronavirus, fue acertada.

“Muy lejos de la realidad no estábamos, porque la cuarentena empezó seis días después”, afirmó el presidente millonario, quien explicó además que decidió cerrar el club por temor al contagio de 6.000 personas.

Incluso el mandatario del club de Núñez calificó como “un gran error” haber disputado la primera fecha de la Copa Superliga, y agregó que “por suerte ninguno de los jugadores contrajo el virus”.

La AFA decidió dar por concluida la temporada y de esa manera la Copa Superliga quedó trunca y no continuará disputándose.

En una charla organizada por la UCA sobre el impacto del COVID-19 en los clubes de fútbol, el presidente de River explicó los motivos que lo llevaron a que el equipo de Marcelo Gallardo se ausentara.

“Ese viernes me llamó Pedro Hansing, el médico de River. Me dijo que el coronavirus podía estar en el club porque Thomas Gutiérrez (defensor de la reserva), quien había ido a la Libertadores sub-20 (en Asunción), tenía fiebre y anginas”, aseguró. “Llamé a la mesa directiva y dije que había que encarar el problema. Alrededor de las 16, cuando llegaban los jugadores previo al partido ante Atlético Tucumán, Gallardo me mostró su preocupación y, junto con los jugadores, me dijo que querían hablar con el sindicato porque no querían jugar. Por la exposición”, contó.

Arreglo por Pratto

Luego de un fallo de la FIFA, River acordó con San Pablo la forma de pago de las cuotas que le debía por el pase del delantero Lucas Pratto, cuyo valor total había sido de 11.500.000 de euros.

River estaba atrasado en el pago de las cuotas del pase de Pratto desde el San Pablo, y por ese motivo el club brasileño reclamó una sanción. En enero River pagó los cuatro millones de euro restantes, pero le faltó saldar las multas por los atrasos, que es lo que San Pablo reclamó y la FIFA le dio la derecha.

No obstante aún el club de Núñez le debe al paulista la suma de 455 mil dólares por el pase del Oso, quien aún no se sabe si continuará en la entidad millonaria por la falta de continuidad como titular.