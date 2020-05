Tarija con transmisión comunitaria tras el positivo de periodista

El departamento boliviano de Tarija se encuentra en alerta después de que una periodista diera positivo cuando se le realizó una prueba por coronavirus y desde el Servicio Departamental de Salud (Sedes) informaron que en esa localidad ya hay transmisión comunitaria.

La señal de alarma se encendió en la frontera argentina, especialmente en Salta, ya que hay una distancia de 500 kilómetros entre ambas capitales y un importante punto de conexión.

El diario El Deber, de Santa Cruz de la Sierra, informó ayer que a 10 casos se eleva el número de personas contagiadas por coronavirus en el departamento de Tarija, luego que la periodista diera positivo pese a que no tiene nexo epidemiológico, al tiempo que las autoridades sanitarias confirmaron que hay transmisión comunitaria.

La profesional que sufrió el contagio está aislada desde hace siete días, informó el Servicio Departamental de Salud.

El informe de laboratorio enviado por el Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenetrop) fue desvelado en la jornada de ayer.

"Me cayó por sorpresa, pero no me debilita y me fortalece. Estoy sana y no tengo síntomas", escribió la comunicadora por medio de un grupo de WhatsApp tras enterarse del resultado de las muestras que le tomaron.

El director del Sedes, Paul Castellanos, dijo que, como se mencionó anteriormente, el caso de la periodista no tiene nexo epidemiológico, ya que se desconoce cómo y dónde se contagió con el coronavirus COVID-19.

"Informarles que los resultados, que hemos tenido y que nos han comunicado hace minutos, es sobre dos pacientes, (es decir) sobre una paciente que estaba internada en el hospital Obrero y que es negativa, y la otra, que se ha procesada y que estaba pendiente, es la muestra de una periodista que ha salido positiva", dijo en conferencia de prensa.

Antes, la periodista había dado positivo en las pruebas rápidas que se hicieron a trabajadores de la prensa que cubren el área de salud, personal médico y miembros de las fuerzas del orden.

Según Castellanos, el rastreo epidemiológico detectó a unos 30 contactos de la periodista, entre familiares y compañeros de trabajo, quienes se aislaron voluntariamente, aunque a cuatro no se les ubicó ni contestaron al llamado.

"Hasta el momento tenemos (identificados) a alrededor de 30 contactos, (entre ellos los miembros de su) familia y compañeros de su trabajo. Con este nuevo caso nosotros en Tarija ya tenemos oficialmente el virus comunitario", agregó Castellanos.

No descartó que él y otros miembros del Sedes que forman parte del Centro Operativo de Emergencia Departamental (COED) se sometan a las pruebas rápidas para que en función al resultado decidan cumplir también una cuarentena de 14 días, ya que estuvieron en contacto con ella.

Con este caso positivo, el departamento de Tarija tenía ayer al menos 10 pacientes con coronavirus, de los cuales uno falleció y los demás son activos.