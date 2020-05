Hoy se recuerda la primera aparición de la Virgen a los pastorcitos de Fátima

Hoy la Iglesia Católica recuerda y celebra la primera aparición de la Virgen María a tres pastorcitos de Fátima, Portugal, el 13 de mayo de 1917. Se trataba de Lucía (9), Francisco (8), y Jacinta (6). De acuerdo a los relatos, los chicos estaban jugando mientras cuidaban un pequeño rebaño. Cerca del mediodía, después de rezar el Rosario como lo hacían habitualmente vieron dos luces intensas, como relámpagos. Le siguió la figura de una mujer brillante con un rosario en la mano. Fue la primera de seis apariciones y de la revelación de una serie de secretos, que anticiparon grandes acontecimientos de impacto global.

El 13 de octubre de 1930, el obispo de Leiria declaró las visiones "dignas de fe". Así nació el culto a Nuestra Señora de Fátima y comenzaron a llegar miles de peregrinos al lugar. Fue innumerable la cantidad de testigos que presenciaron extraños fenómenos alrededor del sol, como cambios de color, posición y tamaño. Aún hoy, miles de devotos aseguran haber presenciado ese tipo de fenómenos.

En Salta son varios los templos y comunidades que tienen a la Virgen de Fátima como santa protectora, entre ellas la parroquia que lleva su nombre ubicada en Caseros al 1.900, la localidad de General Mosconi, el colegio José Manuel Estrada y el barrio Fátima, de La Marced, entre otros.



Dos de los videntes, Francisco y Jacinta, luego de un largo proceso, fueron canonizados el 13 de mayo de 2017 por el papa Francisco en el marco del centenario de las apariciones de la Virgen en Fátima.



El 13 de mayo de 1967, Pablo VI fue en peregrinación a Fátima. También lo hizo Juan Pablo II en 1982, 1991 y 2000: para él fue la Virgen de Fátima quien le salvó la vida en el atentado del 13 de mayo de 1981. Benedicto XVI estuvo en Fátima en 2010. Angelo Giuseppe (Juan XXIII) Roncalli y Albino Luciani (Juan Pablo I) también visitaron el santuario portugués, pero como cardenales, no como papas. Más recientemente, Francisco visitó Fátima en mayo de 2017.

Oración a la virgen de Fátima para la salud



Querida Virgen de Fátima;

Tú que irradias benevolencia maternal

Y que estás siempre a nuestro lado derecho acompañando

A todo aquel que deposita su confianza en tu nombre.

Hoy, siendo yo un devoto fiel y misericordioso, te suplico

Que me auxilies en estos momentos en donde el desconcierto

Por mi estado de salud no me deja pensar con claridad.

Te pido que medies por mi recuperación por la cual yo

Siempre te estaré agradecido.

Amén.