Con acceso limitado, mañana reabren confiterías y bares

Después de ocho semanas, mañana volverán a abrir los restaurantes, bares y confiterías de la provincia, tras la autorización de Nación para que el sector gastronómico retome la actividad, en un contexto de pandemia por el nuevo coronavirus.

Habrá capacidad limitada en los locales para garantizar el distanciamiento físico y aumentarán las medidas de higiene para prevenir la posibilidad de contagios.

El presidente Cámara Hotelera Gastronómica y Afines de Salta, Eduardo Kira, comentó que este es el resultado de un esfuerzo conjunto entre el Gobierno de la Ciudad, la Provincia y la Cámara, y de los salteños, que respetaron el aislamiento social preventivo y obligatorio.

"Hay que seguir cuidando esto entre todos: tanto los que vayan a concurrir como los establecimientos que van a abrir", expresó Kira.

El referente de los gastronómicos aseguró que cumplirán los protocolos que corresponden para dar el mejor servicio de la mejor manera y satisfacer una necesidad: "Hay muchísimas actividades que están exceptuadas y la gente necesita comer en algún lado".

Kira explicó que el protocolo se elaboró de forma conjunta entre el Gobierno, la cámara y el gremio de gastronómicos, para llegar a un acuerdo entre todos.

Medidas sanitarias

El martes por la noche, la Jefatura de Gabinete de Nación emitió la autorización para la apertura de los locales que elaboran y venden comida en Salta y el Gobierno de la Provincia la reglamentó ayer por la tarde.

Según la decisión administrativa de Nación, la actividad se deberá retomar "con los debidos resguardos sanitarios y cumpliendo estrictos protocolos de limitación de cantidad de personas en los locales, limpieza y personal en bares y restaurantes".

Se deberá garantizar la organización de turnos y los modos de trabajo y de traslado que garanticen las medidas de distanciamiento e higiene necesarias para disminuir el riesgo de contagio.

Los desplazamientos de los trabajadores del sector deberán limitarse al estricto cumplimiento de las actividades laborales que desempeñan.

Los empleadores deberán garantizar las condiciones de higiene, seguridad y traslado para preservar la salud de los trabajadores y que estos lleguen a sus lugares de trabajo sin utilizar el transporte público de pasajeros.

Quienes concurran a los locales deberán circular con la constancia del turno otorgado o desplazarse a locales cercanos a sus domicilios.

Algunos puntos clave

El ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia de la Provincia de Salta, Ricardo Villada, explicó que los restaurantes y confiterías abrirán con mucha menos gente que antes de la pandemia.

Se otorgarán turnos para asistir y no se podrán aglomerar personas en la puerta. A las 20, los locales deberán estar cerrados. Los envíos de comida a domicilio seguirán vigentes.

El médico y exdiputado Bernardo Biella informó que los ciudadanos deberán concurrir a los comercios de gastronomía el día que les toque de acuerdo con la terminación de sus documentos.

Advirtió que se debe mantener el distanciamiento físico y que se debe usar barbijo para llegar al local, para ir al baño dentro de él y para volver a salir a la calle. "Si el virus no llega a la cara, no me puedo contagiar", graficó el experto.

"Cumplir y hacer cumplir"

El presidente del Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad, Fernando García Soria, comentó que trabajaron con el Ministerio de Turismo y Deportes de la Provincia, con el sector privado y con el gremio para elaborar el protocolo correspondiente.

Prevén adecuar los locales y el servicio para trabajar de acuerdo con las directivas sanitarias y evalúan la posibilidad de hacer simulacros en los corredores gastronómicos, antes de que se reactive la actividad.

"Más allá del control que se pueda hacer, es fundamental la difusión y el conocimiento de las normas por parte de la gente. El grado de responsabilidad en el cumplimiento de la cuarentena ha sido muy alto", consideró el funcionario.

García Soria pidió a la gente que "cumpla los protocolos y los haga cumplir". Se pondrá a disposición un teléfono para informar si se observa que no se acatan de las medidas de prevención. "Entendemos que es una situación supersensible porque se trata de la salud de todos", advirtió.

.“En Salta ya estamos trabajando en la fase 5”

Pablo López, secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), seccional Salta dijo: “Esto nos sirve para empezar. Hay más de 6 mil trabajadores que están contentos. Nos tenemos que cuidar; no hay que tenerle miedo a esta enfermedad, hay que tener respeto. Por ello, es importante ir dando paso a paso”, consideró.

El sindicalista participó de la reunió que encabezó el gobernador Gustavo Sáenz, tras la autorización que oficializó el Gobierno nacional para la reapertura de bares, confiterías y restaurantes.

López remarcó que con el Ministerio de Turismo de la Provincia ya planifican la fase 5 del aislamiento por el coronavirus. Desde el lunes Salta está en la cuarta etapa. La cuarentena arrancó el 20 de marzo y con el correr de la semana se flexibilizaron actividades.

Desde el Gobierno informaron que existen diferentes líneas del crédito para el sector. La Provincia ofrece una que consiste en hasta $50.000 por persona; en este caso, es para atender el requerimiento de quienes no han logrado el acceso a otras fuentes de financiamiento. También está disponible una línea de crédito por $100.000 que se trabajó con el Consejo Federal de Inversiones y el Ministerio de Turismo de Salta. Es para pequeños emprendedores gastronómicos.

Por último, hay una línea de entre $400.000 y $2.500.000, a partir de un trabajo conjunto entre el Gobierno de la Provincia y CFI y el Banco Macro, con tasa subsidiada por parte del Gobierno que consiste en un interés de 12% anual.



