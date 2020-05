“Sale el sol” para el solista Miguel Antonio

Miguel Antonio Padilla Ruiz ya tiene un largo camino recorrido dentro de la música folclórica. Durante varios años fue una de las voces principales del destacado grupo La Legua, que con su repertorio recorrió el territorio nacional en su totalidad.

Hace algunos meses, el artista tomó una importante decisión para su carrera profesional: seguirá en los escenarios como solista, una determinación que no le resultó fácil, pero está convencido que es lo correcto.

“Hoy con un manojo de experiencia recogida a lo largo y ancho del país, comienzo un nuevo camino como solista, un racimo de sueños cumplidos y muchos por cumplir son la fuerza y combustible de un motor que pretende llegar a cada meta que se propone. Nuevas canciones de autoría propia y en coautoría, con importantes compositores, son el lazo que pretendo unir al público y mi forma de hacer música”, aseguró el cantor salteño.

“Sale el sol” es el nombre que eligió para comenzar este sueño, título de su primer trabajo discográfico, que cuenta con 10 canciones inéditas, grabado en el estudio El Socavón, producido por Lucas “Pichi” Allendes.

“Así como cada día sale el sol y nos invita a soñar con un nuevo día, así esperamos puedan acompañar a este nuevo proyecto musical que se presenta sencillamente como Miguel Antonio”, agregó Padilla.

Destacados músicos también participaron en la grabación, como: Adrián Chocobar (batería y percusión), Maximiliano Rezola (guitarras acero, eléctricas y naylon), Adrián Rengifo (violín), Juan Mamaní (charango y ukelele), Germán Mercado (piano), Gustavo Wierna y Lucas Allendes (coros). Técnico de grabación y mezcla: Fernando Borjas.

Miguel Padilla nació el 8 de enero de 1986 en el sur de la provincia: Rosario de la Frontera. “Viví hasta los 20 años en la localidad de El Potrero (cercana a la Ciudad Termal), un pueblito ubicado en el límite tripartito de Salta, Tucumán y Santiago del Estero. En ese suelo aprendí a amar la tierra y sus costumbres, y sobre todo la música folclórica. A muy temprana edad empecé a cantar y a escribir, con 13 años gané mi primera guitarra en un concurso de composición. Junto a ella comenzaría a forjar el sueño de cantar y ser parte del cancionero popular, con mis canciones que hasta hoy llevo con ferviente pasión”, añadió el folclorista.

Entre los años 2008 a 2015 integró el recordado grupo La Legua, que contó con destacadas presentaciones en el Festival de Cosquín, Serenata a Cafayate y el Festival Nacional de la Chicha, entre otros. Además, se lucieron con canciones como: Soy de Salta, Apasionada y prohibida, Hasta que llegaste tú, El querendón, y más.

“La chacarera Soy de Salta, que me pertenece, luego pasaría a ser parte del repertorio de Los Nocheros y de muchos grupos del ámbito folclórico. También tengo la dicha de ser autor de canciones que forman parte del repertorio de muchos grupos, como: Guitarreros, Nómades, Cabales y El Quebracho Salteño, entre otros”, dijo Miguel Antonio.

Asimismo, entre el 2015 y 2018 integró el grupo Los que Cantan, junto a notables cantores de nuestra provincia. Se destacaron las actuaciones en: Festival de Doma y Folclore de Jesús María, Serenata a Cafayate, El Fuerte en Andalgalá y La Reyna del Yocavil, entre otros. Con canciones como: El cazador casado, La señora del carnaval, En carpa y patios de tierra, etc.

“Soy muy optimista en cuanto a mi futuro musical, debo apostar con trabajo, sacrificio y perseverancia. Cristalizar mis propias canciones, es una cuota a mi favor, el camino es más lento pero mucho más seguro. Estoy decidido a ganarme un espacio dentro del circuito folclórico nacional”, afirmó el rosarino.