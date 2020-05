Los salteños apuntaron al ocio y la autoayuda para leer en cuarentena

Por María de los Ángeles Rojas

“Lo peor de la peste no es que mata los cuerpos, sino que desnuda las almas y ese espectáculo suele ser horroroso”. Tal vez la frase que circuló más de 200.000 veces durante la cuarentena -por Instagram, Facebook y Twitter -y que se atribuyó erróneamente a Albert Camus- haya contribuido al éxito de ventas de “La peste” (1947). Este título junto con “El amor en los tiempos del cólera”, de Gabriel García Márquez (1985); y “Diario del año de la peste”, de Daniel Defoe (1722), se convirtieron en los bestsellers del confinamiento.

En los medios de comunicación, las páginas dedicadas a la literatura y los foros de las redes sociales se replica la inclinación de los lectores a volver sobre libros cuyas tramas y metáforas giran en torno de encierros, confinamientos, contagios y enfermedades, para hallar alguna respuesta o correlato de la realidad.

Cuando aún no está claro si el interés surgió de carnadas que puso la industria editorial y del entretenimiento para hacer circular de forma oportuna ciertos textos o a la necesidad de aproximación a ellos por parte de los lectores (para aliviar el sufrimiento y sentir la contención de personajes que en la ficción hayan atravesado circunstancias similares), El Tribuno recorrió librerías de Salta para conocer cuáles fueron las tendencias aquí.

Cambio paulatino

Jaime Morales, vendedor de Cúspide, contó que luego de publicar por las redes sociales de la librería acerca de la posibilidad de comprar por Facebook, Instagram o WhatsApp los clientes demoraron un par de días en responder.

“De a poco a la gente le fue entrando la idea. La mayoría de las ventas correspondieron a clientes que eran asiduos visitantes de este local. Claro que el caudal no fue el mismo que con el salón abierto, porque la mercadería expuesta es muy atractiva para las personas. Los invita a leer, les crea una necesidad”, señaló Morales.

Añadió que entre las líneas más solicitadas se ubicaron los libros de autoayuda y disciplinas como el yoga y el reiki. Y le resultó llamativo un interés inusitado por volúmenes que enseñan a interpretar y tirar las cartas del tarot. “Creo que se vio cómo algunas clientes se volcaron a aprender cosas nuevas para aprovechar el tiempo en casa”, dijo. No hubo consultas sobre libros predictivos como “Las profecías”, escritas en cuartetas en extremo crípticas por Michel Nostradamus. Tampoco por horóscopos anuales como los de Ludovica Squirru o de Horangel.

Morales notó un renovado interés por la saga de asuntos conspirativos protagonizada por Robert Langdon y escrita por Dan Brown; o entre los adolescentes una búsqueda de la trilogía “Los juegos del hambre”, de Suzanne Collins, que refiere al control tiránico del gobierno y una revolución para recuperar la independencia personal; y de la trilogía “Divergente”, de Verónica Roth, cuyos personajes luchan contra fuerzas sociales superiores.

También destacó “El hombre más rico de Babilonia”, de George S. Clason, publicado por primera vez en 1926. Organizada en diez fábulas que tratan sobre los siete principios para mantener e incrementar la fortuna personal y las cinco reglas del oro, es claro que no perdió su influencia en los lectores.

“La mayoría de nuestras clientas son mujeres y compraron muchas novelas con un trasfondo histórico, pero que no dejan de contener romance como las de Florencia Bonelli, Gloria Casañas y Kate Morton”, comentó Morales. Además, hubo salida de libros con dibujos para pintar destinados a niños y también para adolescentes y adultos. “Varios clientes llevaron crucigramas, sopa de letras y sudoku para que los mayores se entretuvieran con ellos y no pasaran tanto tiempo frente a la televisión viendo malas noticias”, dijo Morales.

Tendencia mundial

Eduardo Benedetti, de Doce Letras, señaló que, siguiendo la tendencia mundial, en su local se agotaron los ejemplares de “La peste”, de Camus. “Hubo tanta búsqueda por parte de los libreros que incluso hay faltante de stock en las distribuidoras nacionales, por lo que aún no pudimos reponerlo”, detalló. Agregó que otro título con una trama que se asemeja a la realidad y que se vendió en su totalidad fue “La cuarentena”, del Nobel de Literatura (2008) Jean Marie Gustave Le Clezio.

“Hemos trabajado por Instagram, Facebook y WhatsApp. El lector permanente, el que siempre está en la búsqueda de novedades, es el que más consultaba. Sí durante el tiempo que trabajamos a puertas cerradas se perdió el público de tránsito, el que va de paso, entra y halla algo que le interese, o aquel que busca un libro en particular”, comentó Benedetti. También en Doce Letras triunfaron en el ranking de los más vendidos las novelistas mujeres. Destacaron Mariana Enríquez, con la novela “Nuestra parte de la noche” (Premio Herralde de Novela 2019) y las colecciones de cuentos “Los peligros de fumar en la cama” (2009) y “Las cosas que perdimos en el fuego” (2016); Camila Sosa Villada, con su novela “Las malas” (2019); y Claudia Piñeiro con su última narrativa “Catedrales” (2020). Además, se vendieron ejemplares de las recientes “Largo pétalo de mar”, de Isabel Allende; y “Tiempos recios”, de Mario Vargas Llosa (Premio Francisco Umbral al Libro del Año 2019).

El ranking

Durante el primer tramo de la cuarentena los más pedidos en Rayuela, según Ana Benedetti, fueron los textos escolares para primaria y secundaria, y libros para universitarios. “A los clientes habituales que visitan y recorren la librería se sumaron los lectores que circulan por las redes sociales. Hubo muchísimas consultas a través de Facebook e Instagram, donde, además de las ventas, se produce otro tipo de intercambio: comentarios, publicaciones, recomendaciones, que también son maneras de acercarse a la lectura”, expresó Benedetti. La lista de los diez más vendidos de Rayuela en marzo y abril pasados: 1) "Una forma diferente de aprender", de Rufina Pearson; 2) "El precio de la pasión", de Gabriel Rolón; 3) "Comunicación y lenguaje en la infancia", de Verónica Maggio; 4) "Historia del siglo XXI", de Eric Hobsbawm; 5) "Nutrición y genética", de Jorge Dotto; 6) "Mujercitas", de Louise May Alcott; 7) "Lo mucho que te amé", de Eduardo Sacheri; 8) "21 lecciones para el siglo XXI"; 9) "Homo Deus"; y 10) "Sapiens, de animales a dioses", de Yuval Noah Harari.

Añadió que apenas declarado el aislamiento preventivo, social y obligatorio hubo un “furor” por “La peste”, de Camus, que luego fue menguando. “En general, se mantuvo el interés por las novedades, tanto en novelas como en ensayo. También en la literatura infantil y en los libros recreativos para niños, con mandalas, instrucciones para armar origamis y otras manualidades”, concluyó.