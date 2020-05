Romero se mostró a favor de regular la importación de la hoja de coca

AEl senador Juan Carlos Romero se mostró a favor de la regular la importación de la hoja de coca, un reclamo que miles de salteños vienen pidiendo desde hace ya mucho tiempo y que se acrecentó con el inicio de la pandemia de Covid-19.

En diálogo con radio Salta, el senador dijo que "la ley permite coquear pero no importar, es un contrasentido y los mismos jueces que a veces son usuarios de coca tienen que estar penando y condenando a los que traen la coca que ellos mismos vana a usar. Me parece una incongruencia que debería resolverse”.

Explicó que la importación se debería regular a través de droguerías de trayectoria de Salta y Jujuy para evitar la posibilidad del narcotráfico y controlarlas para que se paguen impuestos y que sea un precio de mercado. “En una época estaba permitida la importación por parte de las droguerías”, dijo.

Al ser consultado sobre la iniciativa de la Legislatura de generar la plantación de la hoja de coca en Salta fue tajante y dijo que eso no debe hacerse.“Tocar las yungas para producir coca es peligrosísimo. Esas cosas no hay que hacer”.

En cuanto a la crisis económica que se agravó por la pandemia del COVID-19, el representante de Salta sostuvo que las políticas para afrontar esta situación deben ser federales. Debería promoverse una visión federal en el país para la recuperación de la economía con créditos especiales, apoyar a las pymes, crearon empleos. Sino vamos a poner todo el dinero en subsidios en la provincia de Buenos Aires”, advirtió Romero.