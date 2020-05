VIDEO No tenía para comer, encontró $500 mil, los devolvió y donó la recompensa

Eran las 7.30 de la mañana cuando María, una mujer de 38 años que trabaja como empleada doméstica, encontró un maletín. Había salido a buscar alimentos, ya que en su familia no tenían para comer. Lo recogió, lo llevó a su casa y su marido lo abrió. Para sorpresa de todos en el interior había $500 mil, que no dudaron en devolver.

Hace un año y medio vivía en Funes, Santa Fe, porque su marido trabajaba en un tambo. Como cerró tuvieron que mudarse a Roldán donde el matrimonio comparte la casa con tres de sus hijos. El esposo de María hace changas de albañilería y pintura. Fue con una amoladora con la que abrieron el maletín.

Adentro encontraron una gran cantidad de sobres blancos con plata en el interior. Y también hallaron una partida de nacimiento de una persona de Monje. Lo buscaron por Internet y les avisaron que ellos tenían el dinero.

Por la tarde un matrimonio fue hasta su casa y les preguntaron qué necesitaban. María pidió alimentos para su familia. Horas después llegó el envío de mercadería de un supermercado. Pero la historia no termina aquí. La mujer quiso que ayudaran a un comedor comunitario.

“Cuando me preguntaron qué más necesitaba, se me vino a la cabeza Jonatan, un joven que creó el grupo Amor Solidario en el departamento de San Lorenzo donde le da de comer a los más necesitados de la zona. Ellos me ayudaron muchísimo cuando vine a vivir a Roldán con mi familia y no teníamos para comer”, contó la mujer en diálogo con Todo Noticias.

Lo cierto es que al día siguiente llegó un taxi con $ 5 mil que fueron llevados al comedor. Con esto, el joven compró un mechero y una paellera para producir unas 200 viandas diarias.

“Si yo tuviera mucha plata ayudaría a los más necesitados. Sobre todos a los chicos. Me hace muy mal ver las caritas tristes. Por eso, quise que parte de la recompensa fuera para Jonatan a quien voy a estar eternamente agradecida por su solidaridad”, concluyó emocionada María.