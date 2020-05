Tartagal: desalojaron un predio usurpado

Efectivos de la Policía de la Provincia desalojaron en las primeras horas de la mañana del miércoles un predio de 3 hectáreas y media ubicado al costado de la ruta nacional 34, en la zona sudeste de la ciudad, que había sido usurpado por unas 40 familias, muchas de ellas residentes en la misma zona. En la refriega, tanto policías como quienes usurpaban el predio y algunos periodistas que cubrían los hechos resultaron con golpes y contusiones, pero los incidentes no pasaron a mayores. El predio pertenece a la firma Muñoz, de Tartagal, que había formalizado la denuncia en la Fiscalía Penal a cargo del agente fiscal Gonzalo Vega.

"El terreno estaba limpio y con los impuestos al día", explicó el empresario local Juan Carlos Muñoz, perteneciente a una familia que llegó alrededor de 1910 al lugar. El sábado anterior un grupo de unas 40 familias llegaron al terreno, colindante con la estación de servicio de la misma firma, ingresaron y se instalaron delimitando terrenos con la intención de quedarse, manifestando que no tenían donde vivir.

"La excusa que esta gente puso es que el dueño nunca apareció y es mentira; fui solo y me salieron a recibir varias personas exaltadas con palos y machetes. Les dije que yo soy el dueño y me dijeron que ellos no se iban a ir. Me di la vuelta y tuve que retirarme, pero lo que se siente en ese momento es una total indefensión. El predio estaba limpio y por eso lo usurparon, estaba delimitado, aunque ya se habían robado un portón y parte del alambrado".

Muñoz explicó que "originalmente el predio era de 5 hectáreas y media, era de mi padre, que lo heredó de mis abuelos, y dividimos la propiedad entre mis hermanos, donde levanté una estación de servicio".

"Pero esa propiedad es el resultado de años de trabajo de mis abuelos, de mis padres, nuestro y ahora de mis hijos. Durante años sembramos hortalizas y como nunca conseguimos que por ahí pase la red de agua yo traía el chulengo con agua de otros lugares. Desistimos porque nos robaban y dañaban todo el trabajo que hacíamos. Somos una familia que hace años trabaja y genera empleo en Tartagal", concluyó.