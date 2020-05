La World Athetics abrió la inscripción para ayudar a los atletas más necesitados

Los atletas profesionales que atraviesan dificultades financieras debido a la pandemia de coronavirus podrán registrarse en la página de la World Athletics, ex IAAF, para recibir una subvención de asistencia social única hasta el 31 de mayo.

Hace dos semanas, World Athletics y la International Athletics Foundation (IAF) anunciaron la creación de un fondo de bienestar de 500.000 dólares para apoyar a los atletas profesionales que perdieron una parte sustancial de sus ingresos por la suspensión de la competencia internacional.

"La IAF ha asignado una suma sustancial al fondo, y esperamos recaudar más a través de donaciones privadas de amigos de nuestro deporte, pero se ha hecho evidente que los recursos deben centrarse en los atletas que probablemente competirán en los Juegos Olímpicos" de Tokio, dijo el titular de WA, el británico Sebastian Coe, a través de un comunicado de la entidad.

El nivel de la subvención dependerá de la cantidad de solicitudes aprobadas y hasta un máximo de US $ 4000. Se anticipa que las subvenciones se distribuirán directamente a los atletas en junio.

Solo los atletas que se han visto afectados financieramente en la medida en que no pueden mantener su nivel de vida básico deben presentar una solicitud. Todos los solicitantes deben cumplir con los siguientes criterios de elegibilidad:

Debe estar clasificado para los Juegos Olímpicos; no debe tener antecedentes de violación de las normas antidopaje; y debe poder demostrar una necesidad justificable a través de una pérdida significativa de ingresos en 2020 en comparación con 2019.