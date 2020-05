Jugadores violaron las condiciones previas, pero no habrá sanciones.

Hertha Berlín no cumplió el protocolo en los festejos

Los futbolistas de Hertha Berlín violaron el protocolo de higiene y seguridad establecido por la Bundesliga cuando se abrazaron tras el segundo gol de Vedad Ibiüevic, en la goleada sobre Hoffenheim por 3-0.

La primera transgresión se dio en el momento que el defensor belga del Hertha Dedryck Boyata besó en la mejilla a su compañero Marko Grujic después del primer tanto. Luego, a los 15 minutos del segundo tiempo después del cabezazo del bosnio, que pronto corrió para abrazar a su compañero Maximilian Mittelstädt, quien lo asistió con un centro perfecto, y luego se sumaron Matheus Cunha y otros jugadores. El acto se repitió en el tercer tanto del juego y además el brasileño Cunha se metió el dedo pulgar en la boca, en otra violación al protocolo.

La Bundesliga, que armó un protocolo de 51 páginas e hizo especial hincapié en la prohibición de los festejos conjuntos para “evitar lo evitable”, ya sancionó al entrenador de Unión Berlín, Urs Fischer por romper con uno de los puntos al salirse de la concentración en el hotel que se alojó su equipo.

Sin embargo, la Bundesliga aclaró que no habrá sanciones para los jugadores de Hertha de Berlín y de Borussia Mönchengladbach, que también no cumpieron las condiciones. La Liga Alemana aseguró que no hay sanciones porque “son solamente consejos para los jugadores”.