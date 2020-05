Jardines maternales, sin soluciones

Nadie se hace eco de la situación de los jardines maternales privados que con el correr de los meses empeora. Por lo general, deben cubrir gastos de alquileres, servicios y sueldos de maestras y, lamentablemente, hay quienes este mes ya no pueden solventarlos porque se quedaron sin chicos y están al borde del cierre.

Propietarias de prejardines, como también se los conoce, de la ciudad se unieron en la desesperación por tratar de salvar su única fuente de trabajo que con tanto esfuerzo construyeron, y que a la vez representa el sostén para muchos otros hogares. Por eso insisten en pedir un salvavidas, un subsidio estatal que los ayude a no tener que cerrar sus puertas definitivamente.

Se reunieron con el ministro de Educación, Matías Cánepa, y, según el testimonio de una de las referentes, sufrieron un "destrato". "Nos trató muy mal, nos menospreció, nos dijo que no vamos a recibir ninguna ayuda de parte del Ministerio de Educación porque nosotras no pertenecemos a la educación formal", relató.

También se reunieron con el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, que les ofreció líneas de créditos, pero ellas le explicaron que no estaban en condiciones de endeudarse más, ya que no saben si luego podrán pagar. Conversaron incluso con Matías Posadas, secretario general de la Gobernación, quien se habría mostrado más predispuesto, pero lo cierto es que hasta ahora los jardines maternales siguen sin soluciones, sin poder trabajar y con la soga al cuello.

El municipio

En el municipio, que es el que tendría que haberlas recibido primero porque es el autoriza el funcionamiento de estos establecimientos privados como "locales comerciales", aseguran que absolutamente nadie las atiende. Enviaron numerosos mails pidiendo audiencias, notas presentadas formalmente en mesa de entrada, y aún no recibieron el llamado de ningún funcionario comunal.

"Solo seguimos recibiendo ayuda y colaboración de parte de los papis de nuestros niños, aunque cada vez son menos. En mi caso se me fue el 70 por ciento del alumnado y de los que quedan no todos están al día, pero hay colegas que ya no tienen niños y no saben qué hacer", manifestó la dueña de un jardín céntrico.

Ya hay una movida nacional con el hashtag #YoDefiendoElJardinMaternal.

“Estamos educando”

En Salta ya se presentó un proyecto ante la Cámara de Diputados para que las salas maternales sean incluidas bajo la órbita de Educación, a pesar de no ser obligatoria. “No es que somos guarderías para que los papás vayan a trabajar, nosotros educamos, tenemos un lineamiento curricular, eso lo hacemos nosotras mismas porque nadie nos viene a controlar, pero estamos educando”, expresó la docente.



