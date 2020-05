Ante el poco movimiento de gente, piden ampliar el horario en la Balcarce hasta las 23

La situación que atraviesan los locales gastronómicos del Paseo Balcarce continúa en picada y muchos de sus propietarios piden a gritos poder al menos mover el horario de apertura de los locales de 19 a 23 hs.

“No vino casi nadie porque de día la Balcarce no tiene movimiento. No es como el centro u otros circuitos, incluso el Paseo de los Poetas tiene más movimiento durante el día. A esta hora por ejemplo (11.30 AM) no hay nadie, parece un domingo cualquiera”, sentencio.



Por tal motivo, Puggioni, pidió poder modificar el horario. “Que nos den de las 19 hasta las 23 para nosotros estaría muy bien. La Balcarce es una zona muy fácil de controlar ahora. En una época eran 100 locales, después pasamos a 70, luego 40 y ahora somos solo 7 o sea no es algo difícil de controlar si habilitas hasta la medianoche”.

Video en vivo realizado ayer por la tarde



Ayer por la tarde El Tribuno realizó una recorrida por el tradicional paseo y pudo constatar la poca cantidad de gente que había en el lugar.

“El propio comercio podría tomarse un café con leche o algo pero si ellos cierran a las 20 y nosotros también no vamos a pasar el invierno. Gastamos un montón de plata para poder abrir. No trabajamos nada, perdimos plata por el solo hecho de estar abiertos”, finalizó.



El pasado viernes el gobierno habilitó la reapertura de los locales gastronómicos con un horario especial que se extiende solamente hasta las 20hs. El tener que cerrar a esa hora y el contar con la mitad de la capacidad disponible les complica considerablemente la presencia de gente en los locales, por ese motivo piden poder modificar el horario.