El golf volvió al Salta Polo Club y desde hoy se habilita la cancha 

Con 28 jugadores el sábado y 35 el domingo regresó la actividad del golf al Salta Polo Club tras casi dos meses sin acción debido al aislamiento social que vivió nuestra provincia y el país por la pandemia del coronavirus. Hasta ayer solo estaba habilitada la práctica del driving pero a partir de hoy se podrá usar el campo de golf para jugar únicamente 13 hoyos.

El golf es uno de los diez deportes habilitados por el Comité Operativo de Emergencia (COE) para retomar de a poco la actividad siguiendo al pie de la letra las normas de seguridad y sanitarias establecidas en el protocolo aprobado.

El driving es una modalidad que respeta el distanciamiento social, es individual y era la opción ideal para retomar la práctica aún cuando no se trate de la competencia tradicional con birdies, pares, bogeys y tarjetas. El driving se practica en el caso de la entidad salteña sobre la cancha número 1 de polo, de 9 a 17, pero desde hoy se habilitará el campo para jugar en salidas compuestas por cuatro jugadores.

Para el driving cada jugador utilizó un espacio denominado gatera que está separada, por una cuestión de seguridad, entre dos y tres metros de la siguiente. Los jugadores debieron primero solicitar un turno al club respetando los días establecidos en el protocolo; lunes, miércoles y viernes, más el domingo por la mañana, para los DNI terminados en números par y martes, jueves, sábados, y domingo por la tarde, para los impares.

Cada turno comprendía la utilización de unas 100 pelotas, una hora aproximadamente. En esta práctica ya es usual que no se utilicen las manos para acomodar la pelota ni tampoco para ir a buscarla. Cada jugador utilizó guantes y los palos fueron debidamente desinfectados.

El Salta Polo Club, fundado en 1956, dará hoy otro paso para retomar la práctica tradicional del golf, siempre por turnos y respetando la terminación del DNI. Desde este martes se habilita la cancha solamente para disputar 13 hoyos (el campo cuenta con 18 hoyos) que permite cumplir con los 180 minutos autorizados.

Cada salida estará compuesta por cuatro jugadores. El protocolo establece que “se deberá mantener la distancia social durante todo el recorrido”, cada jugador llevará su score en una tarjeta que mantendrá en su poder todo el partido. También se recomienda que cada golfista lleve alcohol en gel para desinfectarse las manos en forma seguida.

El protocolo tiene otras especificaciones como no poder tocar la pelota, fuentes de agua, ni bancos, mientras que los bunkers serán reparados de la mejor manera posible por el jugador sin la utilización de rastrillos.

Los carritos manuales y eléctricos serán de uso individual y estarán desinfectados. Los jugadores no podrán utilizar los vestuarios, que estará cerrados, podrán jugar sin barbijos, pero una vez terminada la ronda deberán colocarselo. No tendrán permitido limpiarse los zapatos, tampoco los palos y al retirarse deberán pasar por el puesto de desinfección y luego se dirigirán directamente al estacionamiento para retornar a sus hogares.