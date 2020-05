Aimar: “Scaloni es la persona adecuada para este momento de la selección”

El técnico Pablo Aimar señaló que Lionel Scaloni ‘es la persona adecuada‘ para conducir ‘en este momento‘ a la Selección argentina a la vez que sostuvo que ‘está haciendo un trabajo bárbaro‘.

Aimar, quien actualmente conduce a la Selección argentina Sub 17, indicó además: “Me gusta mucho lo que está haciendo y creo que es algo espectacular lo que lleva adelante. Yo fui a los torneos, a la Copa América, a los amistosos, y me gusta mucho como prepara las cosas”.

Durante una charla con alumnos de Deportea, el ex River añadió: “Sinceramente me parece bárbaro lo que está haciendo y la manera en que lo lleva, desdramatizando la situación con mucha naturalidad y eso es muy importante”.

En cuanto a la comunicación de Scaloni con sus pares de los conjuntos juveniles, Aimar remarcó que “se está haciendo un trabajo en conjunto, hablando todo el tiempo entre los cuerpos técnicos”.

Para Aimar, el objetivo en su paso al frente del equipo Sub 17 es lograr “que mucho de los juveniles lleguen a la mayor, que sean parte de un proceso, porque los chicos que hoy juegan un mundial Sub 17 llegarían al del Sub 20 con más de 60 partidos y si luego continúan hacia la mayor la experiencia sería mucho más importante”.

Por otra parte, el entrenador destacó las nuevas labores a nivel dirigencial que encararon Juan Sebastián Verón en Estudiantes de La Plata, Juan Román Riquelme en Boca y Diego Milito en Racing.

“Además de saber de fútbol tienen otras dos virtudes: son personas capaces y decentes, que no es poco. El otro día hablé con Diego Milito sobre su nuevo rol y de las formas que tiene de llevar adelante su tarea”, aseveró.

En tanto, Aimar contó que Riquelme pasó por el predio de Ezeiza y dijo: “¿Si yo lo invité? No, hay tipos que no necesitan invitación para venir al predio y Román es uno de esos”.