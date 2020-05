Sagas para ver el fin de semana

Muchas veces nos lamentamos no tener más tiempo libre para poder ver todas las películas que forman parte de nuestras sagas favoritas. Sin embargo la cuarentena la permite a muchos contar ahora con un tiempo extra en casa para cumplir con ese deseo. Algunas de estas ficciones resultan muy difíciles de seguir -salvo para los súper fanáticos- por la cantidad de continuaciones y spin off que surgen y se suceden unos tras otros. Aquí te acercamos una guía que te permite encontrarlas para que no pierdas la continuidad de tus historias preferidas.