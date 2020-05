Salas maternales envueltas en un vacío legal piden volver a trabajar para no desaparecer

Pedían poder hablar con el gobernador, Gustavo Sáenz, ya que consideran es el único que les puede dar una solución a sus pedidos. Dicen que a pesar de que les ofrecieron un crédito a tasa 0 es imposible poder tomarlo porque no tiene cómo pagarlos.

“Hace siete días estuvimos reunidos con el gobernador quien nos ofreció poder tomar un crédito pero nos resulta imposible porque no podemos solventar las cuotas ya que no tenemos ningún tipo de ingreso”. contó Silvia por Multivisión.



La docente contó que se encuentran con una gran incertidumbre y en una especie de encrucijada ya que las Salas Maternales, tanto en Salta como en el país, son controladas por la Municipalidad como un comercio. “Educación dice que somos Comercio e Industria, pero a su vez dentro de la AFIP y Renta, somos servicios de Educación hoy nos vemos afectados porque no estamos dentro de un rubro específico”. sentenció



“Por eso apelamos a la presencia del gobernador. Todo las salas maternales del país están reclamando esto. Si a nosotros nos piden que abramos en agosto cuando en teoría volverían las clases muchos jardines van a tener que cerrar sus puertas. Estamos hablando de gastos fijos impresionantes, pago a docentes, sería un milagro poder seguir trabajando.