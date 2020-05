Susana Giménez recuperó a su perrita y lo hizo saber 

La criticaron, mucho. Y la acusaron, literalmente, de haber abandonado a su perrita. Sin embargo, desde el primer momento, Susana Giménez aclaró que había mandado a Rita a pasar un mes más al criadero para que “la eduquen”, porque la mordía demasiado y tenía las piernas “ensangrentadas”. Pero que luego la recibiría nuevamente en su hogar de Barrio Parque para pasar la cuarentena juntas, hasta que pudieran ir a Punta del Este dónde la diva tiene al resto de sus mascotas.

Pues bien, el tiempo pasó más rápido de lo que parecía. Y, finalmente, este martes Susana compartió con sus seguidores la feliz noticia de que la cachorra de vizsla había regresado a su casa. “Volvió Rita!!! Y ya está corriendo por todo el jardín”, escribió la diva junto a una foto en la que se ve a la perrita entre las plantas.

Susana había celebrado la llegada de su nueva mascota el 9 de abril, cuando sin maquillaje y con barbijo salió a recibirla a la puerta de su casa y compartió las imágenes con sus seguidores. “Llegó Rita. ¡que felicidad! Hacía días que la esperaba. Me la mandaron con un tapadito de leopardo de regalo. Vamos a pasar juntas lo que queda de cuarentena jugando, dándole de comer, enseñándole todo hasta que podamos viajar a ver a sus hermanos que están esperándonos en la Mary. Estoy muerta de amor por ella”, había escrito la diva junto al video del momento en el que recibía a la perrita.

A la “escuela”

Sin embargo, unos días después y en diálogo con Santiago del Moro para Juntos Podemos Lograrlo, por Telefé, la Giménez contó que Rita ya no estaba en su casa. ¿El motivo? Según explicó, la perrita la mordía tanto que se había visto obligada a mandarla denuevo al criadero porque no podía manejar la situación.

“Fue al colegio. La van a educar. Tengo los brazos y piernas lastimadas, por eso volvió al criadero, para que la eduquen‘, había explicado entonces Susana en diálogo con Teleshow. Y, después de aclarar que la perrita volvería a su casa en cuatro semanas, había reconocido su parte de culpa en todo esto. “La malcrié: dormía conmigo, me despertaba a las cinco de la mañana y ¡me empezaba a comer el pelo!”, confesó entonces.

Sin embargo, pese a la aclaración de Susana, hubo muchos que directa o indirectamente la castigaron por su actitud. “Es una antigüedad comprar perros, no compren perros...No devuelvan perros comprados, como señoras mayores. No hagan eso, no se hace eso”, dijo Leo Montero en Mejor de Noche, por El Nueve, en clara alusión a la diva pero sin nombrarla.

Por su parte, al ser consultada sobre este tema en Nosotros a la mañana, por El trece, Nicole Neumann no dudó en responder: “Yo no soy juez de nadie para decir qué está bien y qué está mal. Sé que ella ama a los animales pero, para mí, cuando adoptás a un animal es como un hijo. Un hijo que adoptaste o uno biológico, es ese mismo amor. Si el chico viene con una enfermedad, ¿lo devolvés? Perdón, pero con los animales es un poco lo mismo”, aseguró la modelo.

Juana Viale defensora

En tanto, mientras la diva piloteaba las críticas, Juana Viale publicó en sus redes una foto junto a unos perritos que había rescatado y luego, aprovechando una publicidad de alimento para mascotas en La Noche de Mirtha, por El Trece, se hizo eco de las acusaciones contra Susana y dijo: “Les quiero recordar a todas las personas que los perros y los gatos no contagian el COVID-19. No abandonen a los animales, no abandonen a sus mascotas. Por favor, eso es inhumano”.