Tembló Salta, el epicentro se ubicó cerca de Cafayate: el sismo fue de 5.2º

Esta mañana, alrededor de las 7.42 se produjo un fuerte temblor en Salta, que alcanzó los 5.2º en la escala de Richter. El epicentro se ubicó en cercanías de Cafayate y Angastaco, y a unos 21 kilómetros de profundidad. Sus efectos también se sintieron levemente en otras localidades de los Valles Calchaquíes.

De acuerdo al Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el movimiento fue percibido por algunas "personas en reposo y en edificios de la ciudades de Salta y San Miguel de Tucumán".

También en horas de la madrugada se produjeron otros dos movimientos telúricos, en el departamento Los Andes que fueron de 3,7º, a la 1.19, y de 2.9 a las 2.32.



Epicentro: 176 km al NO de San Miguel De Tucumán; 177 km al SO de Salta; 54 km al SO de Angastaco -25.937 (lat)

-66.671 (long)