VIDEO. Fanáticos de las dos ruedas de luto: a los 91 años murió Nelly, la famosa abuela motoquera

Ayer, el mundo del motociclismo lloró la muerte de “la abuela Nelly”, a los 91 años, quien se hizo un lugar en el mundo de las dos ruedas y saltó a la fama luego de que La Renga tocara en su cumpleaños en 2018. En su historia se destaca haber recorrido más de 400 mil kilómetros en rutas argentinas. “Este miércoles los motoencuentros nos quedamos sin una fija asistente”, dijeron sus compañeros de camino.

Como muestra del respeto que se ganó sobre su moto, todos los moteros hicieron sonar sus escapes ya que no pueden realizar sus tradicionales caravanas debido a la cuarentena.

La abuela Nelly comenzó a rodar sobre su Zanella 50cc a mediados de la década del 80, pero sólo la usaba como medio de transporte. Con el paso del tiempo creció su fanatismo y conoció las motos Rebel, su gran amor. LE PUEDE INTERESAR La Semana de Mayo: ¿Qué pasó el lunes 21? Para extender la cuarentena, Alberto bajó el tono a la grieta

En septiembre de 2018 tuvo la gracia de recibir el día de su cumpleaños a La Renga, quien le dedicó un recital esa misma tarde. La banda de rock y Nelly se conocieron en los motoencuentros.

Por ese entonces, la mujer tenía más de 80 años y estaba parada junto a su Honda Rebel 250cc y en el cuenta kilómetros marcaba 54.000 kilómetros.

En una entrevista con el fotógrafo Patricio Bonaventura la abuela recordó su primera moto, una Zanella 50: “Era una moto simple pero que me hacía renegar mucho con la cadena y esas cosas y era lo que yo podía manejar porque no tenía ni idea. Todos los años fui cambiando hasta que mi yerno me recomendó que comprara una Econo-90 porque era una moto muy usada por los mensajeros”.

La mujer comenzó a asistir a los encuentros luego del fallecimiento de su esposo. Allí se sintió “protegida” y recibió el “cariño y amistad” del ambiente, rememoró en 2018. “Cuando uno queda viudo la vida te cambia y con la moto yo encontré otros panoramas, otras alternativas. Y con la Econo-90 comencé a viajar”.

Fuentes: CLG Noticias / el solpro