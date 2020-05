Lu Ar, la salteña que sorprende y divierte con su actuación a través de TikTok

Sigue la cuarentena y mientras los días del calendario pasan, muchos niños y jóvenes no saben qué más hacer con su tiempo en casa. Los adolescente son los que llevan la delantera en el manejo de la tecnología, que por estos tiempos resultó ser la principal herramienta para trabajar, estudiar y también divertirse.

Y de esa misma forma, en las últimas semanas una salteña fue convirtiéndose en una de las figuras más convocantes y replicadas por redes y por Whatsapp. Su fuerte es la red social TikTok y sus 350 mil seguidores la conocen como Lu Ar. Pero su DNI dice que se llama María Luján Arce, tiene 20 años y desde los 16 estudia teatro en los talleres del Centro Cultural América.

Durante un encuentro con El Tribuno, afirma que está segura de que la gran cantidad de seguidores no están vinculados con su carisma, sino con su perseverancia. “Soy de las personas que siempre insiste cuando algo no le sale. Cuando era chica no podía participar en los actos porque olvidaba las letras, y pensé en las clases de teatro. Cuando mi abuela paterna me quiso enseñar a tocar la guitarra me resultó imposible porque no podía con mi zurda, después aprendí a tocar el ukelele. Creo que todo llega si se mantiene la lucha”, expresó esta salteña que logra hacer reír a carcajadas.

Lu dio los primeros pasos para sacarse el miedo al público en las clases de teatro con el profesor Carlos Delgado, que inspiró su amor por este arte y que mantiene desde hace cuatro años. En este camino fue tomando las herramientas que el profesor le fue enseñando y que la ayudaron a soltar toda su gracia e imaginación.

En el inicio de la cuarentena, la vida de Luján, como la de todos, se modificó. Ya no podía asistir a las clases de la Universidad, no podía ir a los talleres teatrales ni tampoco reunirse con sus amigos. Así que, en medio de su aburrimiento, su hermana le contó de TikTok. “Es una red social donde todos suben sus videos, desde recetas hasta canciones, y yo decidí optar por representar escenas de películas, series de televisión o imitaciones de artistas, llevandolos a mi interpretación”, contó.

Durante sus años de teatro participó en algunas obras como “Se vende una mula”, o “Con cualquiera menos con la de al lado”, que se presentó a fines de 2019. El primer video en TikTok fue en marzo, y rápidamente sumó seguidores. “Los comentarios fueron casi siempre positivos y me hicieron bien porque cuando uno no se siente fuerte, no está para los mensajes que no suman, y como soy sensible, cuento con el apoyo de mi familia que me contiene”, contó esta chica, apenas salida ayer de la adolescencia.

Pese a todo, no deja de leer los mensajes que le mandan sus seguidores que piden sin dudar las interpretaciones del oficial Gordillo y representaciones de las princesas de Disney. Lu destacó que muchos de sus seguidores son chicos y algunos padres, y advierte que este público la sigue porque no insulta ni ofende a nadie.

Con la familia

Las historias de Lu Ar en TikTok comenzaron gracias al apoyo de su hermana y de un amigo, pero entre los personajes que se fueron presentando estuvo siempre firme su abuela. “Cada vez que podemos, hago que participe en un video. Mi mamá, a veces, sale bailando aunque no le gusta mucho, y falta sumar a mi papá, que pese a que no sale, es el que me presta toda la ropa y las gorras para hacer la representaciones de varón”, y aclara que lo que más le gusta es armar los personajes para sus videos.

Pero el apoyo de su familia no termina ahí, porque la abuela ya está decidida y en cuanto termine la cuarentena irá a tomar los talleres de teatro con Lu. “Qué más puedo pedir, es hermoso tomar un café con mi abuela”, agregó esta artista que tiene fuerte presencia de sus dos abuelas, porque mientras una quiere tomar clases de teatro, la otra que ya no está le enseñó el primer punteo de la guitarra, a cantar folclore y a presentarse en las reuniones familiares para dar un breve espectáculo que no cerraba sin antes pasar la gorra.

Entre los planes, para cuando se levante la cuarentena, Lu espera poder hacer obras. “No creo que stand up o unitarios, porque me gusta mucho el trabajo con el elenco. Me gustaría poder estar en una novela, mezclando el teatro con los recursos humanos, que es lo que estudio”, sueña, sin olvidarse que su toque con la comedia, parece ser su fuerte. Una rama nada fácil para los artistas.

Lu también es embajadora en Salta de una empresa productora de yerba que en otros puntos del país promueven la modelo Ingrid Grudke, la jugadora de hockey misionera Luchi Von der Heyde y más.

Seguir aprendiendo y sacándole provecho a su don es, sin dudas, su objetivo, porque si bien está haciendo reir a quienes la siguen por las redes sociales, también sabe que una artista de raza debe transmitir y generar emociones en el público. Como dijo en un principio, la constancia es su clave.

“Hay que seguir adelante con lo que a uno le gusta”, dice. Y qué mejor mensaje.